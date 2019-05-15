В Алтайском крае расследуется уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, сообщает региональный СК.
"По данным следствия, 13 сентября 2017 года в 8 часов 20 минут в городе Барнауле водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, государственный регистрационный знак В325ХК 22, при выезде с прилегающей территории на проезжую часть возле дома, расположенного на проспекте Комсомольском, 111, совершил наезд на переходившую в неположенном месте проезжую часть женщину, двигавшуюся во встречном направлении", – говорится в сообщении ведомства.
В результате дорожно-транспортного происшествия потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.
С целью установления свидетелей ДТП, следственные органы обращаются к гражданам, которые стали очевидцами данного дорожно-транспортного происшествия, обратиться в органы Следственного комитета по телефонам 8 (385 2) 61-16-73, 29-80-94.
Комментарии