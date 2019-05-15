Россия готова идти до конца в реализации проекта "Северный поток – 2", заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с главой Австрии Александром ван дер Белленом, сообщает RT.
"Мы готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца. Мне кажется, что мы его доведем до логического завершения", – сказал Путин.
Также он отметил, что с турецкой стороной работать легче. "С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил – и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуем жвачку, и ничего не происходит – это печально", – посетовал Путин.
В свою очередь ван дер Беллен заверил, что Австрия не намерена выходить из проекта газопровода.
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