Для российских силовиков разработан дрон-парализатор, снабженный электрошокером и ослепляющим лазером, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на советника гендиректора Научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО СМ) Юрия Кленова.
Беспилотник весом немногим более килограмма сможет нести дистанционный электрошокер, а также светодиодное или лазерное ослепляющее устройство, которое вызывает у человека временную потерю зрения без вредных последствий для здоровья.
"Террорист, преступник или противник может быть нейтрализован даже в укрытии или через оконную форточку", – заявил Кленов.
Дрон оборудован камерой, которая позволяет оператору оценивать обстановку на местности и вести видеофиксацию.
Дополнительно на беспилотник можно установить громкоговоритель, сирену и тепловизор.
Предполагается, что устройство может применяться для контроля запрещенных для посещения зон. Также его можно использовать в условиях города, на открытой или гористой местности.
"Новинку в мае увидят посетители Третьего Научно-технического форума "День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации". А в июне дрон будет представлен на Пятом международном военно-техническом форуме "Армия-2019", – рассказал Кленов.
Комментарии
дорогой наверно дрон будет, а из простой рогатки его завалиь скорее всего можно будет. а если захватить то ваще против запускальщиков отправить - во смеху то будет
Лозунг власти - всё для народа
Заголовок можно двояко трактовать.