Мокрый снег и дожди прогнозируют в Алтайском крае, хотя до лета остается всего две недели.
"Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега", – говорится в прогнозе синоптиков на 16 мая. Дневные температуры в крае, согласно информации регионального Гидрометцентра, составят +8...+13 градусов.
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Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.
В Барнауле в начале дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице будет +9...+11 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.
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