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Две недели до лета: снег и дожди прогнозируют в Алтайском крае 16 мая

, ИА "Амител"
Порывы ветра в четверг будут достигать 15 метров в секунду
Небольшие осадки ожидаются и в Барнауле / Фото: Amic.ru

Небольшие осадки ожидаются и в Барнауле / Фото: Amic.ru

Мокрый снег и дожди прогнозируют в Алтайском крае, хотя до лета остается всего две недели.

"Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега", – говорится в прогнозе синоптиков на 16 мая. Дневные температуры в крае, согласно информации регионального Гидрометцентра, составят +8...+13 градусов.

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Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле в начале дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в краевой столице будет +9...+11 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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