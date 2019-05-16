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Названы основные нарушения по отношению к заключенным в колониях Алтайского края

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Семинар для членов ОНК трех регионов Сибири прошел в Барнауле

Специальный семинар для членов Общественной наблюдательной комиссии и сотрудников правоохранительных органов Алтайского края, республики Алтай и Томской области стартовал 15 мая в Барнауле. Семинар проводится в рамках реализации проекта "От просвещения и обучения – к практическому результату" при поддержке Фонда президентских грандов.

В рамках специальных лекций ведущие юристы трех регионов расскажут о том, как соблюдаются права граждан в местах принудительного содержания, с какими трудностями сталкиваются члены ОНК и о международных стандартах в области законодательства.

Как рассказала журналистам тематический координатор проекта Кирельчук Сюзана, основная цель семинара – отработать механизмы взаимодействия ОНК и работников исправительной системы.

Врио начальника алтайского УФСИН Олег Кытманов отметил, что в учреждениях обеспечивается соблюдение прав на охрану здоровья осужденных и заключенных, находящихся в учреждениях. Особое внимание медицинской службой уделяется оказанию медицинской помощи лицам, имеющим социально значимые заболевания, такие как ВИЧ-инфекция, туберкулез, наркомания, а также имеющим инвалидность и психические расстройства.

В текущем году стали шире применять практику предоставления осужденным возможности нахождения вне исправительного учреждения. Так, с начала года восьмерым положительно зарекомендовавшим себя работающим осужденным были предоставлены отпуска с выездом за пределы исправительного учреждения. Один человек провел за пределами колонии выходные и праздничные дни. Десяти осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, разрешено проживание со своими семьями за пределами учреждения. Пяти осужденным женщинам предоставлены выезды до 10 суток за пределы колонии для проведения дополнительного длительного свидания с несовершеннолетними детьми.

Как пояснил председатель ОНК в Алтайском крае Алексей Детков, основные нарушения, выявляемые в ходе проверок, связаны с оказанием медицинской помощи и трудоустройством заключенных. При этом фактов пыток и избиений осужденных за последние годы не было выявлено.

Основная проблема, и она общероссийская, – необеспеченность заключенных трудом. По данным за прошлый год, общая задолженность по исполнительным листам составила около 20 миллиардов, из них только процентов десять погашается. Заключенные не могут платить по своим обязательствам, потому что 70% из них не обеспечены работой. В Алтайском крае, к слову, это сумма более миллиарда.

Олег Кытманов в своем докладе признал, что проблема действительно острая для Алтайского края.

"По ряду объективных причин мы пока не можем обеспечить трудоустройство всех осужденных, подлежащих привлечению к труду. Меры в данном направлении выработаны и реализуются. Заработная плата осужденных хоть и остается не слишком высокой, но наблюдается ее стабильный рост", – отметил представитель алтайского УФСИН.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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