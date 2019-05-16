Из-за наступившего похолодания горячую воду в дома барнаульцев, проживающих по контуру ТЭЦ-3, не вернут. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Напомним, с 13 мая в этой части города начались гидравлические испытания на тепловых сетях.
Можно ли перенести испытания
Как отмечают в компании, сроки проведения гидравлических испытаний устанавливаются согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Согласно им испытания должны быть проведены не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода.
"Помимо прочего, испытания проводятся по согласованному ранее с администрацией города и надзорными ведомствами графику. Он, в свою очередь, связан с графиком ремонтной кампании на тепловых сетях и на источниках (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3). Даты выбираются таким образом, чтобы все регламентные работы и испытания оборудования были завершены к началу следующего отопительного периода", – отметили в СГК.
Перенести отключения горячей воды сейчас уже нельзя – так как испытания начались. "Это технологически сложный процесс, и чтобы его остановить, потребуется время. В выходные уже обещают потепление, поэтому смысла нет сейчас останавливать испытания, это в итоге приведет к увеличению сроков отключения", – сообщили в пресс-службе СГК.
В то же время в компании сообщили, что по контуру ТЭЦ-2, где испытания еще не начались, есть возможность даже вернуть отопление. Правда, только в социальные учреждения – в детские сады, больницы, школы – по их заявкам. По предварительным данным, пока таких заявок в компанию не поступало.
Как рассчитывают сроки отключений
В Барнауле по контуру ТЭЦ-3 горячую воду отключили с 13 мая. Включить обещают 5 июня. Отключения по контуру ТЭЦ-2 назначены на период с 17 июня по 10 июля. То есть без горячей воды барнаульцам придется провести в каждом случае по 23 дня, или чуть больше чем три недели.
В СГК отметили, что сроки отключения горячей воды регламентированы нормами СанПиН. "Они рассчитываются таким образом, чтобы после испытаний возможно было провести ремонт коммуникаций без последующих дополнительных ограничений горячего водоснабжения", – пояснили в компании.
Интересно, что в документе СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", который посмотрели корреспонденты ИА "Амител" , указано, что в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.
Можно ли сократить сроки отключений
В феврале 2019 года в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявили, что современные умные технологии позволяют сократить сроки отключений до трех дней. Однако в Алтайском крае такие технологии не используются. Те же умные технологии, что дошли до нашего региона, гораздо затратнее по времени, сообщили в СГК.
"В текущих условиях опрессовка является наиболее эффективным способом обнаружения слабых мест на коммуникациях при подготовке к отопительному периоду в Барнауле. Обследование сетей существующими умными технологиями, к примеру, роботами, гораздо более затратно по времени и также требует отключения горячей воды и полного опорожнения трубопроводов. Применение иных технологий более эффективно в тех городах, где невысокий износ коммуникаций", – отмечают в пресс-службе компании.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , с 13 по 17 мая Алтайский край находится под влиянием арктического антициклона, который принес в регион холодную погоду. Накануне в Алтайском крае в ряде районов были зафиксированы новые рекордные значения по минимальной температуре воздуха. Местами столбики термометров опускались ниже -8 градусов. Впрочем, в выходные обещают уже потепление.
Комментарии
Объясните наконец, что мешает начинать работы в июне-июле? 3 месяца до холодов, достаточно, чтобы провести ремонтные работы. У нас не краснодарский край, а Алтайский, и тут в мае снег выпадает...
Закаляйтесь сибиряки! Вы что забыли где живете? Все вам рафинированные условия подавай. Президент сказал что нужны трудности, что бы не расслабляли. Держитесь, хорошего настроения вам
лишь бы роттенбергам и сказочному хорошо было, а мы то и без пенсии и без горячевый воды потерпим
Значит заранее надо рассчитывать так, чтоб в случае похолодания можно было сдвинуть сроки отключения горячей воды на неделю позже. В августе, когда в водоемах и трубах вода прогревается, можно и без горячей воды обойтись, неделя-две от этого -не критично. Плохо, когда и отопление и горячей воды нет и похолодание вернулось. Очень много народу заболело. В квартирах дубак стоит.
а нафига вообще отключать всё, что отключить только ремонтируемое религия не позволяет
а зачем холопам вода
а нафига вообще отключать всё, что отключить только ремонтируемое религия не позволяет
а к чему им заморачиваться? отрубили всё и всё. ни надзора ни контроля над ними нет
дедушка за 20 лет даже не научился воду населению бесперебойно подавать, еще Португалию собирался догонять
Интересный народ. Сначала гундят, что жарко. Отключите. Потом гундят, что холодно - включите.
Каждый год такое происходит... и каждый раз - как в первый раз... Люди, у вас вообще голова на плечах есть или без теплоцентрали вы о себе сами не в состоянии позаботиться? Банально водонагревателем обзавестись, масляным радиатором? Я понимаю, в дет.садах и школах, больницах и т.д. это проблема... И то как-то решить могли бы уже, если бы хотели... Или проще за ЖКХ заплатить, чтобы сразу и всем, и даже тем кому не холодно и у них есть нагреватели, и этим самым индивидам с водонагревателями наплевать, по большому счёту, когда эту воду выключают?
а ремонтируют тоже классно : раскопают бросят, всё так стоит с недельку, потом вырежут старые трубы, опять постоит недельку, потом новые приварят, опять недельку постоит, потом может закопают, а как было с верху хензнаеткогда вернут можетбыть
16.05.2019 16:18
- гость -
к водонагревателю надо ещё откудато проводку взять на его мощьность в месте где нет никаких розеток вообще.
Масляный радиатор очень хорошо кушает очень дорогое электричество есле вы не знали.
Для местного:
> к водонагревателю надо ещё откудато проводку взять на его мощьность в месте где нет >никаких розеток вообще.
кто виноват что розеток в этом самом месте нет вообще? Опять Путин должен был за годы жизни в Сибири провести? Еще и "землю" подвести в идеале должен был? Годы жизни в Барнауле ничему не учат?
> Масляный радиатор очень хорошо кушает очень дорогое электричество есле вы не знали.
С чего был сделан вывод вывод, что масляный нагреватель - дорогое удовольствие? Долгое время имел в пользовании и то, и то, вообще без разницы было на всю эту несезонность на улице, плата за эл-во не была выше 1000р. за месяц.
>к водонагревателю надо ещё откудато проводку взять на его мощьность в месте где нет никаких розеток вообще.
вы хоть раз нагревателем пользовались? 1,5кватта накопительный нагреватель на 70литров требует +-, можно и больше, можно меньше (плюс теплоизоляцию нагревателя никто не отменял, остывает довольно долго). Чайник, который в среднем, не меньше 2квт съедает - это вообще удел богатых?
> Масляный радиатор очень хорошо кушает очень дорогое электричество есле вы не знали.
Лишняя неделя/две центрального отопления всегод дома, дескать, требуют меньше?
В Горном Алтае на турбазах опробовал 3 водонагревателя, ни один не понравился. То долго греет воду, то гудит всю ночь, то воды мало, через 10 минут заканчивается и бежит холодная. А ванной комнате еще воду греть надо, водонагреватель воздух не греет.
Барнаулцы и Барнаулки, тепла нет но вы держитесь.
Если хочешь быть здоров закаляйся, голой жопой об забор ударяйся!
16.05.2019 17:29
- гость -
Меньше, электричество стоит дороже.
16.05.2019 17:02
- гость -
дом постройки начала 70-х, ни в туалете ни в ванной ничё кроме света вообще не предусмотренно. Земли нет вообще в принципе, фаза и ноль вот всё, что есть.
А на Молодёжной должны были отключить, но не отключили!!! Спасибо Господи что я живу в благополучном Центре!!!