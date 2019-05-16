Из-за наступившего похолодания горячую воду в дома барнаульцев, проживающих по контуру ТЭЦ-3, не вернут. Об этом ИА "Амител" сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Напомним, с 13 мая в этой части города начались гидравлические испытания на тепловых сетях.

Можно ли перенести испытания

Как отмечают в компании, сроки проведения гидравлических испытаний устанавливаются согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Согласно им испытания должны быть проведены не позднее, чем через две недели после окончания отопительного периода.

"Помимо прочего, испытания проводятся по согласованному ранее с администрацией города и надзорными ведомствами графику. Он, в свою очередь, связан с графиком ремонтной кампании на тепловых сетях и на источниках (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3). Даты выбираются таким образом, чтобы все регламентные работы и испытания оборудования были завершены к началу следующего отопительного периода", – отметили в СГК.

Перенести отключения горячей воды сейчас уже нельзя – так как испытания начались. "Это технологически сложный процесс, и чтобы его остановить, потребуется время. В выходные уже обещают потепление, поэтому смысла нет сейчас останавливать испытания, это в итоге приведет к увеличению сроков отключения", – сообщили в пресс-службе СГК.

В то же время в компании сообщили, что по контуру ТЭЦ-2, где испытания еще не начались, есть возможность даже вернуть отопление. Правда, только в социальные учреждения – в детские сады, больницы, школы – по их заявкам. По предварительным данным, пока таких заявок в компанию не поступало.

Как рассчитывают сроки отключений

В Барнауле по контуру ТЭЦ-3 горячую воду отключили с 13 мая. Включить обещают 5 июня. Отключения по контуру ТЭЦ-2 назначены на период с 17 июня по 10 июля. То есть без горячей воды барнаульцам придется провести в каждом случае по 23 дня, или чуть больше чем три недели.

В СГК отметили, что сроки отключения горячей воды регламентированы нормами СанПиН. "Они рассчитываются таким образом, чтобы после испытаний возможно было провести ремонт коммуникаций без последующих дополнительных ограничений горячего водоснабжения", – пояснили в компании.

Интересно, что в документе СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", который посмотрели корреспонденты ИА "Амител" , указано, что в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.

Можно ли сократить сроки отключений

В феврале 2019 года в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявили, что современные умные технологии позволяют сократить сроки отключений до трех дней. Однако в Алтайском крае такие технологии не используются. Те же умные технологии, что дошли до нашего региона, гораздо затратнее по времени, сообщили в СГК.

"В текущих условиях опрессовка является наиболее эффективным способом обнаружения слабых мест на коммуникациях при подготовке к отопительному периоду в Барнауле. Обследование сетей существующими умными технологиями, к примеру, роботами, гораздо более затратно по времени и также требует отключения горячей воды и полного опорожнения трубопроводов. Применение иных технологий более эффективно в тех городах, где невысокий износ коммуникаций", – отмечают в пресс-службе компании.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , с 13 по 17 мая Алтайский край находится под влиянием арктического антициклона, который принес в регион холодную погоду. Накануне в Алтайском крае в ряде районов были зафиксированы новые рекордные значения по минимальной температуре воздуха. Местами столбики термометров опускались ниже -8 градусов. Впрочем, в выходные обещают уже потепление.