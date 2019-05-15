Ремонт проспекта Ленина в Барнауле в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стартует в ночь с 17 на 18 мая. Стоимость работ оценивается в 180 миллионов рублей. Подрядчиком станет ООО "Барнаульское ДСУ №4", которым руководит депутат АКЗС Николай Данилин. Отметим, что речь идет о ремонте проспекта Ленина – от ул. Северо-Западной до пл. Октября и от ул. Димитрова до пл. Баварина.

Как сообщается на сайте мэрии, в первую очередь подрядная организация приступит к выполнению дорожных работ на участке от пл. Баварина до ул. Димитрова.

Чтобы сохранить пропускную способность улицы, основные виды работ, такие как фрезерование и укладка асфальтобетонного покрытия, дорожники будут выполнять в ночное время, а в дневное – работы по регулированию высотного положения люков, установке и демонтажу бордюрных камней и т.д. В соответствии с условиями контракта закончить все работы подрядчику необходимо до конца августа текущего года.

Согласно проектной документации, на проспекте Ленина бригаде ООО "Барнаульское ДСУ №4" предстоит выполнить разборку покрытия проезжей части, демонтаж бортовых камней, работы по регулированию высотного положения горловин колодцев, установке бортовых камней, замене покрытия на парковочных карманах, ремонт тротуаров и посадочных площадок, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, установку дорожных знаков, а также нанести дорожную разметку, установить урны и скамейки, посадить кустарники.

На перекрестке проспекта Ленина с ул. Матросова дополнительно будет выполнено обустройство полос правого и левого поворотов, а также замена асфальтобетонного покрытия на трамвайных переездах.

При этом не будут менять асфальт на мосту рядом с Новым рынком. В 2020 году его закроют на масштабный ремонт, который продлится два года. Общая стоимость работ составляет около миллиарда рублей. Из-за ремонта моста в Барнауле предрекают огромные пробки.

Общая стоимость дорожных работ на центральном проспекте краевой столицы составляет порядка 180 миллионов рублей. Причем изначально ожидалось, что главную транспортную артерию краевой столицы обновят за 220 миллионов.

Главную улицу Барнаула реконструировали в 2008 году. Летом 2018 года участок проспекта Ленина от Северо-Западной до Космонавтов был отремонтирован по программе "БКД" за 52 миллиона рублей.

Отметим, что проспект Ленина проходит по трем районам Барнаула – Центральному, Октябрьскому, Железнодорожному, от площади имени Баварина до проспекта Космонавтов. Протяженность проспекта – 8,5 километра, а ширина – 42 метра. Проспект Ленина неоднократно менял свое название: сначала это был Богородицкий переулок, в ХIХ веке – Московская улица, потом – Московский проспект, а после 1917 года – улица Бульварная, Садовая, Советский переулок, с 1924 года – проспект Ленина.