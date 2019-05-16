Фото: avito.ru
Загородный дом продают в поселке Фирсова слобода – 3 под Барнаулом за 14,6 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Усадьба расположена в лесной зоне. При строительстве использовали качественные и экологичные материалы. Имеется земельный участок площадью 23 сотки, на шести сотках располагается березовая роща.
"Есть все для комфортного проживания: жилой дом площадью 75 квадратных метров состоит из двух жилых комнат, гостиной и санузла. Отдельно стоящее под единой крышей многофункциональное помещение площадью 140 квадратных метров вмещает в себя двухэтажный дом круглогодичного проживания (две спальни, гардеробная, гостиная с печью-барбекю, санузел), гараж на три авто, баню.
Установлена система теплых полов, есть отдельная мастерская. На участке имеется плодоносящий сад.
Комментарии
Как это развидеть???? За зал с сортиром 14 лямов...
Ага! кухня в прихожей, газовая плита в котельной и барбекю под лестницей ЖЕСТЬ!
И совершенно дикое сочетание бревен и кухни, бревен и сантехники... Ну если все деревянное, надо ж было как-то по стилю хотя бы попытаться подобрать все остальное. Двери белые в кухне - тоже пять.
Фирсова борзота )
Нда, несуразность какая-то.
Комарово...
что за жуткие удлинённые сливные трубы в водосточной системе, их перепрыгивают при ходьбе?