Историческая квест-комната виртуальной реальности "Сталинградская битва" открылась в Барнауле 15 мая. С помощью специальных очков все желающие смогут перенестись в 1942 год и прочувствовать атмосферу обороняющегося Сталинграда. Их задачей будет отстоять легендарный дом Павлова, как это когда-то сделали 30 советских солдат во главе с сержантом Яковом Павловым. 58 дней герои удерживали здание: фашисты понесли большие потери, но так и не смогли захватить его.

По словам руководителя Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой, решая поставленную задачу, участники квест-комнаты могут свободно перемещаться, исследовать виртуальный мир, который меняется в зависимости от их действий. Для воссоздания обстановки были использованы точные копии вещей времен Великой Отечественной войны, ими можно манипулировать. Так как среди посетителей бывает много детей, в квесте нет оружия.

Впервые передвижную историческую выставку "Волонтеры Победы" запустили 2 февраля 2018 года в Волгограде, в день празднования 75-летия Победы в Сталинградской битве. С тех пор участниками квеста стали более пяти тысяч человек из разных городов России. В Барнауле посетить квест-комнату можно будет совершенно бесплатно с 17 по 30 мая ежедневно (кроме воскресенья) с 16 до 18 часов по адресу: ул. Димитрова, 66. В остальное время квест-комната будет работать для организованных групп. Позже ее перевезут в Бийск, а затем — на "Сибирское подворье" под Белокурихой. Там квест смогут посетить участники форума "Алтай. Территория развития".

Первыми в атмосферу обороняющегося Сталинграда погрузились губернатор Алтайского края Виктор Томенко и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.

"Смесь чувств невероятной признательности, благодарности и восхищения этим героизмом. Я нахожусь под впечатлением, – рассказал губернатор. – Думаю, это очень важно, что в Алтайском крае поработает квест-комната и большое количество людей смогут прикоснуться к этим событием. А это дополнительный импульс, чтобы изучить страницы истории, посмотреть документальные или художественные фильмы, осмыслить, чем жили, как побеждали, и чего нам стоила победа в этой тяжелейшей войне".

Ранее Виктор Томенко, Максим Банных, Ольга Амельченкова, а также Герои России и СССР Алексей Романов, Максим Сураев, Валерий Бурков приняли участие в торжественном открытии Окружного координационного центра СФО по подготовке волонтеров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и запуске проекта "Победа в каждом из нас". Окружной центр позволит подготовить около 30 тысяч волонтеров из каждого региона Сибири, также он станет штабом проекта "Победа в каждом из нас".

"Это молодежный патриотический проект, который нацелен на патриотическое воспитание. Мы хотим привлечь внимание молодежи к изучению истории своей страны и семьи. Кроме того, мы будем участвовать в подготовке волонтеров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне совместно с Всероссийским общественным движением "Волонтеры Победы", – рассказал координатор проекта Максим Банных.