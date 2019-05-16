Абонентам Барнаульской горэлектросети не обязательно обращаться в клиентские офисы компании, чтобы решить свои вопросы по энергоснабжению. Сделать это можно легко, быстро и в удобное для себя время на официальном сайте через сервис "Личный кабинет". Наша инфографика наглядно показывает возможности "Личного кабинета" горэлектросети.
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Комментарии
нуну, оставили заявку на опломбировку нового счетчика по этому кабинету, в анкете есть номер наш, НО ими было перенесено на 2 дня позже (в личном кабинете написали за день до вызова) приход контролера без оповещения на телефон, т.е. сидеть 2 дня с 13-17 и ждать ! а если нет интернета как узнать что отложен вызов???
Я уже давно подаю показания в личном кабинете. Пока к машине иду утром отправляю текущие показания. Потом срабатывает автоплатеж и с карты деньги списываются автоматически. Очень удобно.
нельзя переводить все в интернет, всякое бывает, отключили, сломалось, деньги кончились
Пока к машине иду утром отправляю текущие показания. Потом срабатывает автоплатеж и с карты деньги списываются автоматически. Очень удобно.
Т.е. с 21 по 26 подаете и оплачиваете в эти дни?
Согласна, с лк гораздо удобнее. Круто, что сделали мобильное приложение, скачала - показания передаю только через него. Ещё бы сделали оплату через эппл пэй, цены бы вообще им не было.
А вообще, хочу отметить что у горэлектросети большой прогресс ватаге работы с клиентами... вот вспоминаю свои мучения как в очередях стояли чтобы оплатить, так плакать хочется. В общем, спасибо что денег не жалеют и стараются идти в ногу со временем.