Фото: Андрей Луковский
"Старый Поток" в Барнауле вновь обещают снести и застроить многоэтажками. В перечне улиц, которым "грозит" обновление — и ул. Беляева. Специально для Amic.ru корреспондент Андрей Луковский прошелся по этой улице и заглянул в дома, которых, возможно, уже в ближайшие годы здесь не будет.
Дома номер 18 и 20 по улице Беляева были построены в 1955 году. Признаны аварийными еще в 2013 году. Но люди здесь продолжают жить до сих пор. Не ханыги и не пьяницы, просто люди, которым негде взять денег на другое жилье — так иногда бывает.
"Ремонт в этих квартирах делать бесполезно. Видно, что делали, даже в таких условиях людям хочется нормальной обстановки, но штукатурка тут же сыпется, идет трещинами, обои отклеиваются — стены ведет", — поделился впечатлениями корреспондент.
"Знаете, сколько мы надеялись, что сможем выбраться отсюда, после того, как дома признают аварийными? Признали и про нас просто забыли" — скептически говорит одна из жительниц.
Фотографировать свои жилища люди разрешали охотно — говорят, что может быть, посмотрев, в каких условиях они вынуждены жить, власти про них быстрее вспомнят.
Согласно официальным данным, в доме № 18 по улице Беляева прописаны 35 человек, в доме № 20 — 22 человека.
Согласно краевой адресной программы ""Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", планируемая дата расселения указанных домов — 31.12.2022 года.
Напомним, в новом генплане Барнаула, который после многих доработок планируется принять в августе 2019 года, на месте домов "барачного типа" на Потоке будут возведены высотные здания.
Комментарии
Ждут не дождутся когда на халяву деньги получат!
Когда у меня ломается автомобиль, я покупаю новый за свой счёт. Когда рвутся брюки, я покупаю другие. Почему, проблема со старой квартирой должна решаться кем-то другим? Ты там жил 50 лет и не догадывался, что жильё тоже стареет? Или покупал старую квартиру за копейки, в надежде получить новую? Давайте, как-то решать свои проблемы самостоятельно, а не жить за чужой счёт.
А гос- во ничего не должно, верно ?
23.05.2019 08:44
Wert
А с чего оно задолжало то вдруг?
Работала вУК октябрьском на Смирнова было 2 дома под снос - так там в драку перекупщики кто быстрее урвет квартиру в развалюхе.
Не ханыги и не пьяницы, просто люди, которым негде взять денег на другое жилье ...
а элементарно раковину вымыть и подставку под тарелки они тоже не могут? или в этом тоже государство должно помочь?
Да. Вполне.Несколько знакомых семей держат в старом фонде квартиры, сдают к тому же.
Ждут пока им дадут новое жилье. Детям, внукам..
А сами пока живут в нормальных квартирах, покупают авто, отдыхают...
Да, не спорю, кто то действительно нуждается. Но я против.
Я лично плачу ипотеку. Так кто им мешает?
Фотограф расстарался прям......постапокалипсис какой-то...такими светофильтрами обитель зла снимать))) А вообще есть что то )) задумки сцен неплохие.
23.05.2019 09:00
гость
да, можно тупо, такой триллер там снять, в стиле Звягинцева-Кинга и так же тупо назвать "ПОТОК".