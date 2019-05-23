Четверг, 23 Май, 09:07

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,42
€ 71,84
Обь
189см -16

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Опрессовка-2019АТР-2019Мусорная реформа
Новости

"Про нас забыли": как живут барнаульцы в домах, ожидающих сноса

, ИА "Амител"
Фоторепортаж о том, в каких условиях вынуждены жить люди в 20 минутах езды от центра Барнаула

Фото: Андрей Луковский

"Старый Поток" в Барнауле вновь обещают снести и застроить многоэтажками. В перечне улиц, которым "грозит" обновление — и ул. Беляева. Специально для Amic.ru корреспондент Андрей Луковский прошелся по этой улице и заглянул в дома, которых, возможно, уже в ближайшие годы здесь не будет.

Дома номер 18 и 20 по улице Беляева были построены в 1955 году. Признаны аварийными еще в 2013 году. Но люди здесь продолжают жить до сих пор. Не ханыги и не пьяницы, просто люди, которым негде взять денег на другое жилье — так иногда бывает.

"Ремонт в этих квартирах делать бесполезно. Видно, что делали, даже в таких условиях людям хочется нормальной обстановки, но штукатурка тут же сыпется, идет трещинами, обои отклеиваются — стены ведет", — поделился впечатлениями корреспондент.

"Знаете, сколько мы надеялись, что сможем выбраться отсюда, после того, как дома признают аварийными? Признали и про нас просто забыли" — скептически говорит одна из жительниц.

Фотографировать свои жилища люди разрешали охотно — говорят, что может быть, посмотрев, в каких условиях они вынуждены жить, власти про них быстрее вспомнят.  

Согласно официальным данным, в доме № 18 по улице Беляева прописаны 35 человек, в доме № 20 — 22 человека.

Согласно краевой адресной программы ""Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", планируемая дата расселения указанных домов — 31.12.2022 года. 

Напомним, в новом генплане Барнаула, который  после многих доработок планируется принять в августе 2019 года, на месте домов "барачного типа" на Потоке будут возведены высотные здания.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

23.05.2019 08:14
Обыватель

Ждут не дождутся когда на халяву деньги получат!

0  0
23.05.2019 08:27
- гость -

Когда у меня ломается автомобиль, я покупаю новый за свой счёт. Когда рвутся брюки, я покупаю другие. Почему, проблема со старой квартирой должна решаться кем-то другим? Ты там жил 50 лет и не догадывался, что жильё тоже стареет? Или покупал старую квартиру за копейки, в надежде получить новую? Давайте, как-то решать свои проблемы самостоятельно, а не жить за чужой счёт.

0  0
23.05.2019 08:44
Wert

А гос- во ничего не должно, верно ?

0  0
23.05.2019 08:46
- гость -

23.05.2019 08:44
Wert

А с чего оно задолжало то вдруг?

0  0
23.05.2019 08:48
- гость -

Работала вУК октябрьском на Смирнова было 2 дома под снос - так там в драку перекупщики кто быстрее урвет квартиру в развалюхе.

0  0
23.05.2019 08:53
- гость -

Не ханыги и не пьяницы, просто люди, которым негде взять денег на другое жилье ...
а элементарно раковину вымыть и подставку под тарелки они тоже не могут? или в этом тоже государство должно помочь?

0  0
23.05.2019 08:54
- гость -

Да. Вполне.Несколько знакомых семей держат в старом фонде квартиры, сдают к тому же.
Ждут пока им дадут новое жилье. Детям, внукам..
А сами пока живут в нормальных квартирах, покупают авто, отдыхают...

Да, не спорю, кто то действительно нуждается. Но я против.
Я лично плачу ипотеку. Так кто им мешает?

0  0
23.05.2019 09:00
гость

Фотограф расстарался прям......постапокалипсис какой-то...такими светофильтрами обитель зла снимать))) А вообще есть что то )) задумки сцен неплохие.

0  0
23.05.2019 09:05
- гость -


23.05.2019 09:00
гость
да, можно тупо, такой триллер там снять, в стиле Звягинцева-Кинга и так же тупо назвать "ПОТОК".

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:03
Монеты с союзниками во Второй мировой войне без СССР выпустили в США 0
09:02
За честную конкуренцию: зачем государству и бизнесу онлайн-кассы 0
08:52
Советник Трампа призвал "бросить вызов" российскому влиянию в Арктике 0
08:43
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ о храме 1
08:31
До 50%: "БЛИС" приглашает на распродажу 0
08:06
Названы лучшие рационализаторы "Алтайвагона" 0
08:00
Как построить крепкие и гармоничные отношения: уникальный тренинг в Барнауле 5
07:45
Двухэтажную квартиру с камином и библиотекой продают в Барнауле за 12 млн руб. 0
07:24
Как в Барнауле готовят к лету фонтаны и какие из них отремонтируют 2
07:03
Яркий акцент вашей кухни: где купить обеденный уголок 0
06:46
"Про нас забыли": как живут барнаульцы в домах, ожидающих сноса 9
06:23
Под напором непогоды: заморозки, ливни, грозы и град ударят по Алтайскому краю 0
06:01
Мед, хлеб или семечки: какие алтайские продукты знают и любят во Вьетнаме 0
05:52
Отдых в кафе закончился групповым изнасилованием в Барнауле 15
04:32
Названа возможная причина аварии автобуса с российскими туристами 0
03:02
В "Роскосмосе" объяснили закупку двух тысяч пиявок 0
02:34
Организаторы "Евровидения" пересмотрели итоги конкурса 0
01:55
Резкие колебания веса могут предвещать неизлечимую болезнь 0
00:59
Проходимый универсал: что известно о LADA Granta Cross 0
23:52
Рекордный рост промышленности за два года фиксируют в России 0
23:28
Улюкаев опроверг слухи о разводе с женой 0
23:12
Тарантино обвинили в сексизме из-за фильма "Однажды в Голливуде" 0
22:53
Пенсионер и мать-одиночка: россияне назвали идеальных соседей 0
22:21
Госдума одобрила штрафы за отказ в услугах инвалидам 0
22:01
Против Порошенко возбудили дело о хищении $228 млн 1
21:43
79% жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма 5
21:28
Томенко договорился завершить прокладку газопровода до Ребрихи 3
21:02
Васильева рассказала о дефиците учителей 13
20:44
СМИ: Улюкаев переживает из-за развода с женой 0
20:20
Законопроект Зеленского о выборах отклонили в Раде 0
20:01
Тарантино рассказал, почему был холостяком до 55 лет 0
19:41
Алсу рассказала об участии дочери в новом финале "Голоса" 1
19:27
Сын избил мать и придушил ее шарфом в Новосибирской области 0
19:08
Коротко о главном: паводок, доходы депутатов и новая волна холода
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 22 мая
18:48
Алтайские дорожники спасают от подтопления "Чуйский тракт" 0
18:30
Мошенники рассылают письма от "службы страхования" жителям Алтая 2
18:01
В Италии перевернулся автобус с русскими туристами 0
17:46
Автомобиль рухнул с моста во время наводнения в Горном Алтае 0
17:33
Алтайский заключенный оказался лучшим "хакером" во ФСИН 3
17:32
Спортсменка из Барнаула выиграла первенство России по гимнастике 1
17:24
Уход от пятистенков: для селян предложили увеличить соцнорму обеспечения жильем 0
17:12
Самолет Пугачевой станет экспонатом в Новосибирске 1
17:03
Прокуратура выявила множество нарушений в барнаульской горбольнице №12 6
16:37
Что случилось с Вилли Токаревым 7
16:34
Сергей Шубенков остался без медали на соревнованиях в Китае 4
16:25
Процедуру досмотра инвалидов в аэропортах могут упростить 0
16:13
Грозы, ливни, паводок и заморозки: на Алтае объявлено штормовое предупреждение 0
16:01
СМИ: Вилли Токарев попал в реанимацию 0
15:39
Алтайские школьники смогут заработать баллы для поступления, помогая в больнице 1
15:24
Нейросеть Google выявила рак легких точнее шести врачей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.