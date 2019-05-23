Фото: Андрей Луковский
"Старый Поток" в Барнауле вновь обещают снести и застроить многоэтажками. В перечне улиц, которым "грозит" обновление — и ул. Беляева. Специально для Amic.ru корреспондент Андрей Луковский прошелся по этой улице и заглянул в дома, которых, возможно, уже в ближайшие годы здесь не будет.
Дома номер 18 и 20 по улице Беляева были построены в 1955 году. Признаны аварийными еще в 2013 году. Но люди здесь продолжают жить до сих пор. Не ханыги и не пьяницы, просто люди, которым негде взять денег на другое жилье — так иногда бывает.
"Ремонт в этих квартирах делать бесполезно. Видно, что делали, даже в таких условиях людям хочется нормальной обстановки, но штукатурка тут же сыпется, идет трещинами, обои отклеиваются — стены ведет", — поделился впечатлениями корреспондент.
"Знаете, сколько мы надеялись, что сможем выбраться отсюда, после того, как дома признают аварийными? Признали и про нас просто забыли" — скептически говорит одна из жительниц.
Фотографировать свои жилища люди разрешали охотно — говорят, что может быть, посмотрев, в каких условиях они вынуждены жить, власти про них быстрее вспомнят.
Согласно официальным данным, в доме № 18 по улице Беляева прописаны 35 человек, в доме № 20 — 22 человека.
Согласно краевой адресной программы ""Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы", планируемая дата расселения указанных домов — 31.12.2022 года.
Напомним, в новом генплане Барнаула, который после многих доработок планируется принять в августе 2019 года, на месте домов "барачного типа" на Потоке будут возведены высотные здания.
Комментарии