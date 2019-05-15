Российские мужчины оказались в списке самых некрасивых в мире

Мужчины из России оказались в списке самых некрасивых в мире, сообщает Пятый канал со ссылкой на Mirror.
Исследование провел сайт знакомств Beautiful People. Зарегистрироваться на данном ресурсе пользователи могут только после своеобразной "оценки" внешности. Например, в доступе обычно бывает отказано людям с очевидными недостатками – со слишком плохой кожей, большим носом, жидкими волосами или лишним весом.
В связи с этим пользователям сайта знакомств предложили принять участие в голосовании, согласно которому и определились самые "некрасивые" нации в мире. Таковыми оказались британцы, а также мужчины из Польши, Индии, Филиппин и России.
Комментарии
А вот я красивый настолько, что даже девушки, которые не выходят замуж за маличиков, где увидят, там и фоткаюцца со мной, даже в драку лезут ...со мной тоже, кстати...
Ололошеньки, бугагашеньки
Возможно такое! Самых достойных мужчин целенаправленно уничтожал сухорукий вождь...
ах, праатиивные
Наши мужчины не некрасивые, а неухоженные.
Не может быть много красивых женщин при некрасивых мужчинах.