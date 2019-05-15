Крымский федеральный университет (КФУ) выиграл конкурс на проведение инвентаризации зеленых насаждений в Симферополе, которая не проводилась 35 лет, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу университета.
"Зеленые насаждения на улицах Симферополя никто не инвентаризировал с 1984 года. Работа в этом направлении сдвинулась с мертвой точки только в последние несколько лет. Согласно документам, инвентаризации подлежат зеленые насаждения на площади два гектара. Это проспект Академика Вернадского, улицы Декабристов, Тренева и Шполянская", – рассказали в пресс-службе.
Исполнителем контракта стали ботанический сад имени Н.В. Багрова и кафедра садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования факультета биологии и химии Таврической академии КФУ имени В. И. Вернадского.
Сотрудники университета также проверят аварийные деревья с помощью специального прибора – резистографа.
Работы планируется завершить в течение 90 дней со дня заключения контракта. Его, как ожидается, подпишут с администрацией Симферополя в ближайшее время. Согласно информации сайта госзакупок, цена контракта составит 1 млн рублей.
По мнению специалистов, плановая инвентаризация деревьев в городах должна проводиться ежегодно, раз в пять лет – обязательна полная их ревизия.
Комментарии
я тоже хочу деревья по считать
Точно деньги некуда девать. Могли студентами воспользоваться бесплатно в рамках летней практики.
А груши им не нужно пооколачивать? Я бы подрядился.