Авиадебошир в аэропорту Новосибирска избил экипаж самолета

Пьяный мужчина в новосибирском аэропорту Толмачево перед вылетом в Москву напал на экипаж самолета, а после оскорбил полицейского, сообщает СК.
Отмечается, что перед вылетом мужчина оскорблял окружающих, а когда экипаж самолета попытался его успокоить, ударил командира воздушного судна, второго пилота и бортпроводника.
"Экипаж вызвал сотрудника полиции. При попытке доставить подозреваемого в дежурную комнату для составления протокола об административном правонарушении, он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника правоохранительных органов", – говорится в сообщении ведомства.
В итоге в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела.
Комментарии
лох - это судьба
хозяину жизни чёта не понравилось
Джеки Чан?
Когда уже примут закон, чтоб можно было выкидывать таких идиотов во время полета?
выкидывать таких идиотов во время полета?
Его еще и на борт надо было посадить?
Синька - чмо!
Местный, для тебя все вокруг хозяева? Психология раба...