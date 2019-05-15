Прокурор попросила приговорить обвиняемого в коррупции бывшего замначальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко к 15,5 года колонии строгого режима, сообщает РИА "Новости".
Прокуратура также просит назначить штраф в размере 494 940 160 рублей и лишить Захарченко звания полковника, наград и медалей.
Ранее Мещанский суд Москвы приговорил отца Дмитрия Захарченко Виктора к четырем годам колонии по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство".
Никулинский суд Москвы ранее изъял в доход государства у близких Дмитрия Захарченко активы на сумму 460 млн рублей. Согласно имеющимся данным, прокуратура просила изъять большую сумму, однако суд решил не взимать с близких Захарченко 320 тысяч долларов в счет стоимости сережек, купленных полковником своей подруге во время поездки в Нью-Йорк.
Отмечается, что в иске прокуратуры был указан целый ряд лиц, тем или иным образом связанных с Захарченко. По мнению обвинения, полковник все имущество нажил незаконно и раздаривал либо давал на хранение своим близким и родственникам.
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