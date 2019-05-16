Медики назвали способы защитить сердце в любом возрасте

Специалисты Британского фонда сердца (BHF) провели исследование и выяснили, что сидячий образ жизни, ожирение и диабет связаны с ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди трудоспособных людей в возрасте до 65 лет, пишут "Известия" со ссылкой на The Daily Telegraph.

По словам экспертов, после 40 лет надо регулярно контролировать вес, артериальное давление, уровень холестерина, сахар, а также сoстояние почек и печени.

"К сожалению, многие из факторов риска сердечных приступов и инсультов не имеют каких-либо очевидных симптомов", – отметила специалист BHF Эшли Ли.

По ее словам, в первую очередь для защиты сердца нужно отказаться от курения и, в идеале, исключить употребление спиртного. Также в качестве профилактики рекомендовано периодически делать ЭКГ, сбалансированно питаться, отдавая предпочтение овощам, фруктам, бобовым, рыбе и нежирной птице, а также регулярно заниматься спортом.

"Кроме того, мы давно знаем, что одиночество является одной из главных причин смерти пожилых людей. Теперь это стало свойственно и молодым людям", – подчеркнула профессор Робин Данбар из Оксфордского университета.

Она сослалась на одно из последних исследований, которое показало важность общения и наличия друзей для выживания.