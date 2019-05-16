Названы пять причин появления ранней седины

Появление седины в волосах может быть обусловлено несколькими факторами, пишет Медикфорум.
Волосы седеют быстрее у заядлых курильщиков. Это связано с тем, что сигаретный дым способствует ускоренному изменению цвета волос из-за того, что в нем содержится повышенный уровень свободных радикалов.
Аналогичный эффект оказывают и вредные выбросы, присутствующие в атмосфере. Как и в случае с сигаретами, основными виновниками являются свободные радикалы, содержащиеся в этих выбросах, которые смешиваются с атмосферой, окружающей человека.
Причиной преждевременной седины могут быть и аутоиммунные заболевания, которые ко всему могут привести еще и к ускоренному выпадению волос.
Повышенный уровень стресса также вызывает целый ряд осложнений в области здоровья. При усиленном стрессе волосы быстрее покрываются сединой.
Еще одним важным фактором являются гормональные изменения, из-за которых волосы могут изменить текстуру, плотность и цвет.
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К седине приводят нарушения гармональные и обменные.