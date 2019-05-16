Китайский луноход сделал удивительную находку на обратной стороне Луны

Китайский луноход "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны два типа пород лунной мантии, в чьем существовании ученые сомневались. Изучение пород прольет свет на историю формирования Земли и ее спутницы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Nature.

"Удивительно, но ни "Аполлоны", ни советские зонды не вернули на Землю ни одного образца лунной мантии. "Юйту-2", таким образом, получил первые данные по ее составу, совершив посадку в кратере на дне бассейна Южный полюс – Эйткен, где, как показывали замеры зондов НАСА, могли скрываться глубинные породы недр Луны", – прокомментировал открытие Патрик Пинье, планетолог из университета Тулузы (Франция).

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну и возвращение образцов с ее поверхности на Землю. Первые две фазы уже успешно реализованы китайскими инженерами и ракетчиками.

В 2013 году Китай направил на Луну луноход "Юйту", что означает "нефритовый заяц". Он находился на борту посадочного модуля "Чанъэ-3" и сел в кратере Залив радуги 14 декабря 2013 года. "Юйту" стал первым искусственным объектом, совершившим мягкую посадку на Луне с 1976 года, когда была запущена советская "Луна-24".

В 2019 году Китай приступил к реализации очередной фазы этой программы – первой в истории Земли посадке на обратную сторону Луны. Для этого в мае прошлого года был запущен уникальный спутник связи "Цюэцяо", способный поддерживать связь между аппаратом "Чанъэ-4", первой миссией на обратной стороне Луны, и центром управления полетов в Пекине.

Задача была решена в первых числах января, когда "Чанъэ-4" успешно опустился на дно кратера Карман, расположенного в приполярных южных широтах обратной стороны Луны. Посадочная платформа и луноход "Юйту-2" успешно проработали на неизведанной территории более четырех месяцев и продолжают изучение спутницы Земли и сегодня.

Научная команда "Чанъэ-4" представила публике первые научные данные, которые собирали спектрометры лунохода "Юйту-2" во время его странствий по кратеру. Ученых, как отмечает Чуньлай Ли, руководитель миссии, давно интересовало то, из каких пород состоит поверхность Луны и насколько сильно различается их состав в разных точках ее поверхности.

Дело в том, что ученые сегодня считают, что недра Земли и Луны формировались по достаточно разным сценариям. В отличие от нашей планеты, на ее спутнице не было тектонических процессов и круговорота пород. Ее недра остыли достаточно быстро, через несколько десятков миллионов лет после столкновения ее прародительницы с Землей и ее рождения.

Это должно было привести к тому, что все прослойки – кора, мантия и ядро – должны были быть сложены из относительно однородных и одинаковых по составу пород, аналоги которых не будут присутствовать в других слоях ее литосферы. Единственные "видимые" следы мантии должны встречаться только в достаточно глубоких и древних кратерах, достигающих ее границы.

За минувшие десятилетия ни один лунный зонд не смог найти достаточно больших следов пород мантии в крупнейших кратерах на Луне. Это заставило ученых усомниться в справедливости этой идеи и начать искать альтернативные теории, описывающие процесс ее формирования, предсказывающие радикально иной состав мантии.

До отправки "Чанъэ-4" на Луну, как отмечает Ли, у планетологов не было возможности проверить их, так как все "земные" образцы ее материи представляют собой фрагменты лунной коры, в которых пироксен и оливин, две предполагаемых главных породы мантии, почти полностью отсутствовали.

"Юйту-2", по словам китайских исследователей, натолкнулся на оба типа этих пород практически сразу после того, как он покинул "Чанъэ-4" и начал двигаться по окрестным регионам кратера Карман. Их залежи, по словам Ли, встречаются далеко не во всех регионах этой выемки, что говорит о необычной истории их попадания в данный уголок Луны.

Как предполагают исследователи, их источником послужил близлежащий кратер Финсена, расположенный еще "ниже", чем его южный сосед. По всей видимости, обломки лунной мантии были выбиты с его дна в далеком прошлом, откуда они попали на территорию соседнего кратера, сформировавшегося чуть раньше.

В любом случае это открытие, по словам Ли, больше не позволяет говорить о том, что мантия Луны не содержит оливина и пироксена. Дальнейшие замеры и эксперименты, которые китайские ученые планируют провести при помощи "Юйту-2", помогут проверить остальные теории, описывающие рождение Луны, и понять, какая из них наиболее близка к реальности.