Огромный кит едва не потопил лодку вместе с рыбаком

В калифорнийских водах залива Монтерей фотографу удалось запечатлеть огромного кита, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание Bored Panda.
В заливе живут многие виды морских млекопитающих. Монтерей находится на пути миграции серых и горбатых китов, что делает его популярным местом для наблюдения за китами.
На видео можно увидеть, как кит поднимается над океанскими волнами рядом с лодкой ничего не подозревающего рыбака по имени Баха Суено.
"Кит огромный! Если бы я был рыбаком, мне, вероятно, понадобилось бы новое нижнее белье", – сказал фотограф, запечатлевший этот момент.
Видео прыжка млекопитающего сняла наблюдатель за китами Кейт Каммингс. Она рассказала, что кит и раньше выныривал из воды вдалеке от лодки рыбака, и поэтому просто предположила, в каком направлении может двигаться кит.
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