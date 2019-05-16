Целующихся ежиков сфотографировали в Нижегородской области

Редкую фотографию целующихся ежиков удалось сделать сотрудникам Госохотнадзора Нижегородской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный комитет по охране объектов животного мира.
"Сразу после зимней спячки у ежей начинается брачный сезон. Целующихся ежиков удалось сфотографировать в Нижегородской области. Такие фото считаются редкостью", – пояснили в ведомстве.
В комитете призвали соблюдать правила пожарной безопасности в лесах во время брачного периода диких животных и рассказали, что ежихи обустраивают выводковые гнезда, выстилая их мягкой травой и сухими листьями. Поэтому так важно не поджигать сухую траву весной.
"В одном помете в период с мая по октябрь на свет появляется 5-6 малышей. На свет ежи появляются без иголок, но уже через несколько часов у ежат вырастают светлые мягкие колючки. Тело взрослых ежей покрывает примерно 5000-6000 крепких иголок, у молодых особей колючек немного меньше – около 3000. Внутри иглы полые, наполненные воздухом", – рассказали специалисты комитета.
Сильные продольные и развитые кольцевые мышцы тела помогают животным сворачиваться в колючий клубок, ощетинившись иголками. Свой игольчатый покров ежики используют также для транспортировки разных "строительных" материалов при сооружении гнезда для зимней спячки.
"В рацион питания ежей входят вредные насекомые, например, майские жуки, непарные шелкопряды, гусеницы-долгоносики, что приносит пользу человеку. Палеонтологические исследования доказали, что ежи существуют в природе 15 миллионов лет", – добавили в ведомстве.
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