Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории

Для российской сборной победа с разницей в 10 шайб оказалась самой крупной в истории / Фото: sportrbc.ru
Сборная России по хоккею со счетом 10:0 разгромила сборную Италии на чемпионате мира в Словакии.
Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Россияне вышли вперед уже на 31-й секунде с начала встречи.
Для российской сборной победа с разницей в 10 шайб оказалась самой крупной в истории. Ранее россияне четыре раза выигрывали на чемпионатах мира с преимуществом в девять шайб – у Великобритании (12:3, 1994 год), Казахстана (10:1, 2006 год), Дании (10:1, 2016 год) и Италии (10:1, 2017 год).
Для сборной России этапа победа стала четвертой подряд на чемпионате мира в Словакии. Ранее команда переиграла Норвегию (5:2), Австрию (5:0) и Чехию (3:0). Россияне набрали 12 очков, выйдя на первое место в таблице группы "B". Благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб они опередили сборную Швейцарии, также одержавшую четыре победы подряд. Следующий матч сборная России проведет в субботу, 18 мая, против команды Латвии.
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