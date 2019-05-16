Россиянам добавят один день отпуска для прохождения диспансеризации

Минтруд России готовит поправки в законодательство о предоставлении дополнительного оплачиваемого дня отпуска каждый год для прохождения диспансеризации, пишет "Российская газета".
Данный вопрос обсуждается с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями.
Разработка изменений в Трудовой кодекс ведется по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, который обязал Минтруд до 20 июня представить проект о ежегодном дополнительном свободном дне работникам в возрасте от 40 лет для прохождения диспансеризации.
С начала этого года каждый работающий россиянин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска, а предпенсионеры – два дня.
6 мая вступил в силу новый порядок проведения данного медосмотра. Согласно рекомендации Минздрава, лицам от 40 лет следует проходить обследование каждый год. Прежняя периодичность сохраняется для россиян в возрасте от 18 до 39 лет.
Комментарии
Ну ради такого можно и пенсию до 70 лет поднять!!!
Опять за счет работодателя? Оплачивали бы этот день за счет фонда мед. страхования. не за счет карманов чужих
С 24 апреля начал проходить диспансеризацию, сегодня получил талон на УЗИ, к кардиологу еще нет талонов. Первая поликлинника.
Ха.... Один день.... с нашими очередями в поликлиниках дня 3 надо чтоб все пройти...