Мария Бутина подала апелляцию на приговор

Уроженка Алтайского края Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев тюрьмы, подала апелляцию на приговор, пишет РБК со ссылкой на документ, который опубликовал суд округа Колумбия.
"Я, вышеупомянутый заявитель, подаю апелляцию в апелляционный суд округа Колумбия из-за указанного постановления суда", – говорится в документе.
Бутина была задержана в США в июле прошлого года. Суд признал ее виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом, а также в работе иностранным агентом без должной регистрации с 2015 года. В декабре Бутина заключила сделку со следствием и частично признала вину.
Приговор ей вынесли 26 апреля. Суд зачел в срок лишения свободы девять месяцев, которые Бутина провела под стражей.
В федеральном бюро тюрем США сообщили, что Бутина должна выйти на свободу 5 ноября 2019 года. После отбытия наказания россиянка будет депортирована. Ранее она заявила, что хочет вернуться в родной город Барнаул.
В российском МИД назвали приговор Бутиной "позорным пятном на американской судебной системе", а президент Владимир Путин счел его желанием США "спасти лицо". 3 мая посольство России передало Госдепартаменту ноту из-за решения суда.
Комментарии
Достали уже с Бутиной! пусть сидит ее туда никто не гнал сама поперлась! А если действительно шпионка то тем более - профессия обязывает!
Досиживай, ведь немного осталось, только долги вырастут. И так больше 50 миллионов должна.
Свободу Маньке! @ мпериалистамъ!
В российском МИД назвали приговор Бутиной "позорным пятном на американской судебной системе"
Тут на России судья-ветеринарша вынесла 5000 обвинительных приговоров и ничего.
новостей то больше нет, как про подстилку