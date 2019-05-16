Самолет повредил шасси после посадки в аэропорту Якутска

Самолет авиакомпании "Якутия" повредил колеса правой стойки шасси после посадки в аэропорту Якутска, пишет РБК со ссылкой на сообщение на сайте аэропорта.
Инцидент произошел в ночь на 16 мая с самолетом АН-24, выполнявшим рейс ЯК462 Нюрба – Якутск. На борту самолета было 29 пассажиров и три члена экипажа, никто из них не пострадал.
Лайнер отбуксировали, аэропорт работает в штатном режиме. Росавиация создала комиссию для расследования произошедшего.
5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. После приземления загорелась хвостовая часть авиалайнера. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник.
Перед самым приземлением пилоты резко увеличили режим работы двигателей и опустили нос. Эксперты считают, что именно этот маневр привел к катастрофе. Передняя стойка шасси сжалась и подбросила лайнер вверх, из-за чего возникла серия отскоков. Задние стойки шасси продавили топливные баки машины, из которых вытек керосин и спровоцировал пожар.
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