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Названо число задержанных на акции протеста против храма в Екатеринбурге

, ИА "Амител"
Число задержанных на акции протеста разнится от 30 до 70 человек
Акции протеста против храма в Екатеринбурге продолжаются с 13 мая / Фото: e1.ru

Акции протеста против храма в Екатеринбурге продолжаются с 13 мая / Фото: e1.ru

На несогласованной акции против строительства храма в сквере у Театра драма в центре Екатеринбурга задержаны 33 человека, передает ТАСС со ссылкой на министерство общественной безопасности Свердловской области.

Как сообщает "ОВД-Инфо", были задержаны приблизительно 70 человек, всего же за день в автозаках побывали более 80 человек. "Некоторых уже отпускают из отделов полиции. Народный сход в защиту сквера у Театра драмы закончился", – говорится в сообщении.

Портал E1.ru опубликовал видео, на котором участники акции вместе с сотрудниками ОМОНа покидают сквер и поют песню "Районы, кварталы" группы "Звери".

Акции протеста продолжаются с 13 мая. Они начались после того, как по периметру стройки будущего храма появился забор. Сообщалось, что 14 мая были задержаны 26 человек. Позже в полиции заявляли, что в отношении 26 человек составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался остановить строительство храма. "Считаю, что законных оснований отменить решение сегодня нет", – сказал губернатор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Екатеринбурга ведут диалог с жителями "весьма корректно". Он также подчеркнул, что "несогласованные собрания с действиями вразрез с законами – это не то, что можно одобрять и то, что делает необходимым определенную работу правоохранительных органов".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.05.2019 09:27
- гость -

Жить стало лучше, жить стало веселей. На дворе 2019 год !!!

1  0
16.05.2019 09:28
- гость -

В Союзе нас учили, что религия дурман для народа! Рушили церкви, уничтожали попов, а теперь эти же люди (бывшие члены КПСС) сеют рознь между попами и населением?

0  0
16.05.2019 09:29
- гость -

РПЦ разбушевалась. На страшном суда за всё ответят.

1  0
16.05.2019 09:30
технарь

это массовые беспорядки, а никакая не акция протеста.
ОМОН должен был работать в первый день, а задержали мало, но хочется верить что задержали активистов, а не рядовое мясо.

0  1
16.05.2019 09:35
АБОРИГЕН

Власть абсолютно деградировала. Результат противоестественного отбора и долгого отсутствия конкуренции.

1  0
16.05.2019 09:35
- гость -

технарь-и откуда такие д...лы как ты берутся только???

1  0
16.05.2019 09:37
АБОРИГЕН

16.05.2019 09:35
- гость -
И их не мало.

1  0
16.05.2019 09:41
- гость -

Россия- очень маленькая страна.Здесь недостаточно территории. Что бы построить храм, нужно обязательно что-нибудь снести, сквер, например. Нельзя построить храм там, где раньше ничего не было. Бог требует жертвенности, и священнослужители готовы эту жертву приносить, Не себя, конечно, а других. Вы слышали, чтобы какой-нибудь клерикал сказал: ребята, вот мой трехэтажный коттедж, сносите его, стройте храм, а я пока в четырехэтажном перекантуюсь, у меня все равно их еще два?. Я не слышал, но я глупый, я многое не слышал, Вы умнее, может, Вы слышали, расскажите. И еще одно важное наблюдение: сторонники скверов и парков мирно требуют не сносить место отдыха, а сторонники строительства храмов готовы бить/убить всех, кто не хочет, что бы церковь стояла в каждом дворе. Близость к божьей благодати пробуждает желание избивать. Причем всех кто против.

3  0
16.05.2019 09:50
- гость -

Теперь люди не в сквере будут тупо свежим воздухом дышать, а в храм пойдут свечку за здоровье ставить.

0  0
16.05.2019 09:53
- гость -

Когда религия соединяется с политикой, рождается инквизиция - Альбер Камю

1  0
16.05.2019 09:54
АБОРИГЕН

16.05.2019 09:50
- гость -
Нет ничего тупее чем ходить в храм и ставить свечки.

1  0
16.05.2019 09:57
- гость -

можно и дома помолиться не? или ОН слышит только тех кто в храмах?

1  0
16.05.2019 09:59
Ируся

мне кажется,ОМОН даже завидует протестующим.......они так грустно идут...очень несвободные люди.

1  0
16.05.2019 09:59
- гость -

16.05.2019 09:54
АБОРИГЕН
Чем тупее народ, тем легче им управлять!

1  0
16.05.2019 10:00
- гость -

Просто бизнес- ничего лишнего

1  0
16.05.2019 10:00
- гость -


16.05.2019 09:57
- гость -
Когда люди молятся дома, то священнослужители не имеют прибыли!

1  0
16.05.2019 10:04
- гость -

16.05.2019 09:50
- гость -
Тупо дышать - это в мемориз. Скоро, видимо, дышать можно будет только с разрешения РПЦ....

1  0
16.05.2019 10:22
гость

Мне интересно когда власти подписывают такие решения ( стройка в скверах , парках и т.п. ) она о чём думает ? Или не о чём не думает ? , ей же здесь не жить и её детям и внукам тоже , а этому " ..." и так сойдёт ? Наверно так и есть иначе не понятно как можно ТАК относится к городу и людям там живущим . Сама власть даёт повод ненавидеть её и сопротивляться её решениям . Терпение у народа закончилось .

1  0
16.05.2019 10:23
- гость -

Интересно почему отпустили. а не осудили. Никакого "народного схода" там нет. Там навальнята за бабки находящегося там же консульства США устроили незаконное массовое мероприятие, которое поддержали, одни ради хайпа, другие так самоутверждаются, ибо ума и трудоспособности сделать это по-другому не хватает.В правовом государстве нужно отвечать за свои поступки. Посему, навальнят-зачинщиков посадить, а остальным по КоАП метлы в руки и на обязательные работы. Родителей пацанёнка на снимке лишить родительских прав. А кому не хватает скверов, пусть добьются снесения ельцин-центра и обустроют там зону отдыха, что-то я не слышал про митинги в защиту сквера, где его построили. Американцы не забашляли?

0  1
16.05.2019 10:25
- гость -

16.05.2019 09:35
- гость -
Народ и есть такие,как технарь, а не ваша белоленточно-сетевая шваль.

0  1
16.05.2019 10:29
- гость -

16.05.2019 10:23
- гость -
Н-да... Без комментариев.

1  0
16.05.2019 10:30
- гость -

Лахта уже на Ельцин-центр покушается, забыв, кто его построил и торжественно открыл.

1  0
16.05.2019 10:31
111

По идее правильно разгоняют, это рабы же. В православии человек это раб божий, молитвы начинаются раб божий такой то ...

1  0
16.05.2019 10:34
М

проверка готовности майданных сил, в т.ч. тех что ответственны подогревать на форумах и соцсетях (напр. 16.05.2019 09:41 - гость -)
По-моему мнению, режиссерам майдана глубоко наплевать и на сквер и на храм и на людей, им нужен повод для драчки, а хворост для розжига всегда найдётся, так как с любой стороны есть люди хоть и взрослые но уровню развития примерно как у того пацанчика на верхней картинке.

0  1
16.05.2019 10:43
фонарный стол

10:34
М
Привет! Мои друзья петелька, мыльце и табуретик ищут друзей.

0  0
16.05.2019 10:44
- гость -

подогревать на форумах и соцсетях (напр. 16.05.2019 09:41 - гость -)
поподробнее что вы узрели в составе - разогрева?

1  0
16.05.2019 10:52
месный

я чёт не пойму, там что прям вот сильная нехватка церкви в том месте? Тех , что есть на всех желающих не хватает? Вот прям нада обязательно кусочек зелени в центре испаганить и застроить?

2  0
16.05.2019 10:54
месный

16.05.2019 10:31
111

как раз вот нифига, те кто против не рабы, рабы эт те кто ЗА!

1  0
16.05.2019 10:55
месный

16.05.2019 09:30
технарь

ты технарь или кто? Технарь по дефолту с головой дружит, иначе какой он технарь.

Не технарь ты походу никакой!

1  0
16.05.2019 10:56
- гость -

тут долбаный яндекс-дерект выдает : помогите храму собрать деньги на колокол

0  0
16.05.2019 11:43
про

1 Почему противопоставляются - задержанные и строительство храма?
2 В документах на строительство на месте сквера в первую очередь указано строительство комплекса зданий - 30-, 8- и 10-этажного, включающий в том числе фитнесс-центр с прочими помещениями коммерческого назначения.
3 В этих же документах строительство храма помечено звездочкой, как не обязательное и подлежащее пересмотру.
4 Не кошмарьте бизнес - крутятся как могут.

1  0
16.05.2019 12:06
- гость -

10:25-фабрика троллей это не народ

1  0
16.05.2019 12:09
Дядька


Предлагаю на каждой парковке поставить 2-3 часовенки и удвоить ценник. 50% властям, 50 рпц, вот и будет всем счастье и технарям с м в том числе.

1  0
16.05.2019 12:24
месный

16.05.2019 12:09
Дядька

а с каких это к примеру я должен рпц какието бабки за парковку давать. ПГМнутые могут хоть всю зарплату туда относить и жить потом на моливутву.

1  0
16.05.2019 13:51
- гость -

Опять перепутали церкви христианские с храмами. Это не одно и то же.

0  0
16.05.2019 14:01
Это не одно и то же.

в сортах говна не разбираемся

0  0
16.05.2019 14:24
гость

Там половина протестующих наверное первый раз за свою жизнь в этот сквер пришли. Корефаны позвонили, подкатывай, башляют. А че почем там походу разберешься

0  0
16.05.2019 14:26
гость

Даже если не забашляют, все равно весело, поорать, потусоваться

0  0
16.05.2019 15:07
Дядька

16.05.2019 12:24
месный
_______________
Потому что церковь срослась с государством.

0  0
16.05.2019 15:28
-гость-

гость 14:24
позвонить могут только из Ольгино, когда повар башляет

0  0
16.05.2019 16:28
- гость -

Это не одно и то же.
в сортах говна не разбираемся

Похоже что вы ни в чем не разбираетесь.
Храм это там где рождается творчество и искусство: мастерская художника, ювелира, скульптора, конструктора. Храм знаний это школа. Есть еще храм любви....

0  0
16.05.2019 16:37
М

16.05.2019 10:44 - гость -
подогревать на форумах и соцсетях (напр. 16.05.2019 09:41 - гость -)
поподробнее что вы узрели в составе - разогрева?
-
То было четкое идеологически выверенная закладка под конфронтацию между "верующими" и "неверующими". Особенно последние 3 строчки - прямой посыл к гражданской войне.

0  0
16.05.2019 16:50
- гость -


16.05.2019 16:28
- гость -
во всем кроме этого мы отлично разбираемся

0  0
16.05.2019 16:51
- гость -

прямой посыл к гражданской войне. давно пора, вы так не думаете?

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