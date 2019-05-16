На несогласованной акции против строительства храма в сквере у Театра драма в центре Екатеринбурга задержаны 33 человека, передает ТАСС со ссылкой на министерство общественной безопасности Свердловской области.

Как сообщает "ОВД-Инфо", были задержаны приблизительно 70 человек, всего же за день в автозаках побывали более 80 человек. "Некоторых уже отпускают из отделов полиции. Народный сход в защиту сквера у Театра драмы закончился", – говорится в сообщении.

Портал E1.ru опубликовал видео, на котором участники акции вместе с сотрудниками ОМОНа покидают сквер и поют песню "Районы, кварталы" группы "Звери".

Акции протеста продолжаются с 13 мая. Они начались после того, как по периметру стройки будущего храма появился забор. Сообщалось, что 14 мая были задержаны 26 человек. Позже в полиции заявляли, что в отношении 26 человек составлены протоколы о мелком хулиганстве.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отказался остановить строительство храма. "Считаю, что законных оснований отменить решение сегодня нет", – сказал губернатор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Екатеринбурга ведут диалог с жителями "весьма корректно". Он также подчеркнул, что "несогласованные собрания с действиями вразрез с законами – это не то, что можно одобрять и то, что делает необходимым определенную работу правоохранительных органов".