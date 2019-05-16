Захарова ответила на "территориальные претензии" Эстонии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва считает провокационными заявления министра иностранных дел Эстонии Марта Хельме о том, что остаются нерешенные территориальные вопросы с Россией, сообщает ИА REGNUM.

9 мая Март Хельме заявил, что "в руках России до сих пор находится 5,2% территории Эстонии", и отметил, что Москва "не хочет ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос". Он также добавил, что в Таллине готовы ждать решения данного "вопроса" мирным путем в рамках международного права.

"Эти провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы", – заявила Захарова.

Она отметила, что в Эстонии, очевидно, далеко не все заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога и "налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях".

Также Захарова напомнила, что действие Тартуского договора, как и других международных соглашений, имевшихся у Эстонии, в том числе с Советской Россией в 1920-1940 годах, прекратилось 6 августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР.

Захарова предположила, что в Таллине "еще царит неразбериха в связи с началом работы нового правительства" и не улеглись "предвыборные страсти, рассчитанные исключительно на внутреннее потребление".