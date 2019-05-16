Завершено следствие в отношении сотрудников МЧС по делу "Зимней вишни"

Следственные действия в отношении трех фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" завершены, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
Петренко пояснила, что речь идет о бывшем начальнике ГУ МЧС по Кемеровской области Александре Мамонтове, начальнике отдела надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Григории Терентьеве и начальнике службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрее Бурсине.
Дело Бурсина направлено в прокуратуру. Мамонтов, Терентьев и их адвокаты изучают материалы дела, выделенного в отдельное производство. Мамонтов обвиняется в растрате госсредств и халатности. В халатности также обвиняют Терентьева.
Бурсин, по данным следствия, игнорировал слова очевидца о наиболее коротком пути к горящему кинозалу на четвертом этаже ТЦ.
Следствие также установило конкретные недостатки со стороны некоторых пожарных при проведении спасательной операции, а также то, что региональное МЧС не проверяло соблюдение требований противопожарной безопасности объекта с массовым пребыванием людей.
Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.
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