Путин поручил закупить новейшие Су-57 в три авиационных полка

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию оборонно-промышленного комплекса распорядился к 2028 году полностью переоснастить новейшими самолетами Су-57 три авиационных полка, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства указал, что рассчитывает на скорое заключение контракта на поставку 76 таких машин. "Мы сделали акцент на разработке и выпуске современных летательных аппаратов, которые определяют боевой потенциал российской военной авиации на ближайшие десятилетия. На завершающем этапе государственных испытаний находятся многоцелевые истребители Су-35С и Су-57", – отметил Путин.
Он также подчеркнул важность дальнейшего развития боевой авиации и четкого выполнения планов, включая поставку новых машин и подготовку летного состава.
Ранее сообщалось, что истребитель Су-57 получит искусственный интеллект, в результате чего приблизится к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения.
Зарубежные СМИ называют многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, получивший сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М, оружием третьей мировой войны.
Су-57 (заводской индекс Т-50) – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П.О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" (программа "И-21"). Самолет создан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27.
Комментарии
Ну да, Арматами уже вооружили целую танковую армию, а на Луне построили базу.
Можно и Су-57 теперь сделать в офигенном количестве, на страх супостату.
Супер Недоджеты срочно переделать в Су 57
Кто еще купит хоть что то у Сухого, кроме самой РФ?
Индусы, хоть и поздно но все же соскочили с этой аферы, потеряли на этом массу денег но жизнь пилотов дороже денег, да и на 5-е поколение эти железяки не как не тянут, особенно без западной электроники.
А что сразу раскудахтались, вам всё в нашей стране плохо. Слабая армия плохо, нет оборонзаказа опять плохо! Ваши конкретные предложения?
Странное решение - если даже на 9 мая отменили пролет этих самолетов, значит они еще не готовы?!
Деньги, надо полагать, г-ну Сердюкову уже передали?
Пенсионный возраст подняли теперь можно самолеты покупать...да что за такое то???
С деньгами схема прежняя - все через ва сильеву!
Ссыкло и параноик не может чувствовать себя в безопасности не окружив своё тельце кучей охраны, ракет, танков, самолётов.
А в больницы новейшее оборудование закупить для народа? Не! Зачем? У властей свои больницы.
11:22
132шт Т-14 и Т-15 законтрактовано уже. Это почти столько, сколько на ходу свежих танков во Франции или Германии.
Ну а Суперджет хают те, кто хочет купить на бюджетные деньги Б-737 макс, которые за год угробили почти полтысячи чел в 3-х катастрофах. Руки надо летунам обрывать.
А так да, надо было су-57 и Т-14 пенсионерам раздать, за молоком пусть ездят, и , в завершении про индусов - сколько кричали - не купят Т-90, купили.
Циничный котик, вы, вероятно, педераст - вырожденец, потому, конечно, тяготеете к своим, туда, поближе...
16.05.2019 14:05
Юрич
Циничный котик, вы, вероятно, педераст - вырожденец, потому, конечно, тяготеете к своим, туда, поближе...
Дуй на другой сайт, там наслаждайся пассивными анальным шалостями
16.05.2019 14:05
Юрич
Котяра все правильно говорит. Про индусов можеш сам загуглить.
Робин Пут с 2008 года отнимает деньги у бедных и отдает их "богатым" дружкам.
А в ненавистной Англии Робин Гуд все делал на оборот. Но "наш" то реальный персонаж.
16.05.2019 14:05
Юрич
Юрич, зачем вы проецируете горе своей семьи на других?
Практически одна пятая колонна отписалась!
ётафон, емобиль, есухой, ёбурнет, еще и 10 шайб забил, прорыв за прорывом lol
Доверия к вору нет, какие бы замечательно реальные перспективы он бы не предлагал.
Нормальные суперджеты, не хуже боингов.
А военные самолеты наши всегда лучшими были. Любителям же мазаться дерьмом и кричать что все плохо пора заняться делом!!!
-гость- 15:33
это вы сейчас про бой турецкого F-16 против СУ-24 или может быть про битву над Суэцем 30 июля 1970 года?
16.05.2019 15:33
- гость -
это вы про какие суперджеты сечас?
А чё ни СуперЖек ???