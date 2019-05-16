Максимальное количество единиц стрелкового оружия, которым может владеть человек, может быть увеличена в два раза, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект, направленный на развитие оружейной отрасли в России, перед рассмотрением в первом чтении обсудят на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг, 16 мая. Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым.
Законодатели считают необходимым пересмотреть установленное законом ограничение на общее количество приобретенного гражданином охотничьего нарезного, спортивного нарезного и гладкоствольного длинноствольного оружия и увеличить его с 5 до 10 единиц в каждой категории.
По мнению депутатов, такая мера увеличит продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности и позволит производителям дополнительно реализовать порядка 100 тысяч единиц оружия.
Кроме того, поправки разрешат спортсменам использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб и участия в соревнованиях не только со спортивным, но и с охотничьим оружием, если это предусмотрено правилами состязаний.
Также законопроект должен устранить правовую неопределенность в вопросе стажа владения гражданским гладкоствольным огнестрельным оружием, необходимого для приобретения оружия с нарезным стволом. Сейчас действующая норма предусматривает непрерывный стаж владения. Предлагаемые поправки уточняют основания для приобретения оружия с нарезным стволом, в том числе устанавливают более гибкие временные рамки.
Комментарии
Не, ну одно ружье гладкоствольное иметь проблемно, а эти о 10 гутарят...
С одним мороки нет, но нарезь более гибко выдавать - абсурд!!! И так шмаляют как попало, а если опыта не будет то страшно в охотугодьях станет!
2 разрешенных ствола есть, вроде хватает. Зачем 10-то ? 5 шт разрешенных вполне достаточно ИМХО.
Так они же для себя и своих знакомых. Чтобы на стену вешать. По 10 единиц в каждой категории - это обвешаться можно. И саблями еще добавить.
Канители с одним ружьем достаточно,охотится не на кого,да и правила дурные, перерегистрация оружия дело хлопотное,ружье прятать надо в сейф,и все ужесточают и ужесточают, а тут на тебе -покупайте по 10 -бабло срубить надо, а потом другой закон напишут, каждый день пишут и пишут, речку надо за 200 метров обходить, в лес не ходить, с ружьем будешь посадят и т.д.Что касается несчастных случаев с охотничьим оружием так это мелочь, от автомобилей и самолетов в десятки раз гибнет народу больше.
"такая мера увеличит продажи гражданского длинноствольного оружия " -для этого всё и затевается ? Надеюсь по ним же это и выстрелит , всё нажраться не могут .