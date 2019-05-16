Максимальное количество единиц стрелкового оружия, которым может владеть человек, может быть увеличена в два раза, пишет "Парламентская газета".

Соответствующий законопроект, направленный на развитие оружейной отрасли в России, перед рассмотрением в первом чтении обсудят на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в четверг, 16 мая. Авторами документа выступила группа депутатов во главе с председателем комитета Василием Пискаревым.

Законодатели считают необходимым пересмотреть установленное законом ограничение на общее количество приобретенного гражданином охотничьего нарезного, спортивного нарезного и гладкоствольного длинноствольного оружия и увеличить его с 5 до 10 единиц в каждой категории.

По мнению депутатов, такая мера увеличит продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности и позволит производителям дополнительно реализовать порядка 100 тысяч единиц оружия.

Кроме того, поправки разрешат спортсменам использовать магазины большей емкости для учебных и тренировочных стрельб и участия в соревнованиях не только со спортивным, но и с охотничьим оружием, если это предусмотрено правилами состязаний.

Также законопроект должен устранить правовую неопределенность в вопросе стажа владения гражданским гладкоствольным огнестрельным оружием, необходимого для приобретения оружия с нарезным стволом. Сейчас действующая норма предусматривает непрерывный стаж владения. Предлагаемые поправки уточняют основания для приобретения оружия с нарезным стволом, в том числе устанавливают более гибкие временные рамки.