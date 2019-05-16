Предприниматель в Горно-Алтайске ударил головой своего работника – причиной конфликта стала испорченная рыба.
Как сообщили в МВД по республике, в полицию с заявлением обратился 45-летний житель Чойского района, который работает по найму на одной из оптовых продовольственных баз республиканской столицы.
"Предварительно установлено, что находясь на работе, между заявителем и владельцем магазина произошел конфликт. Причиной ссоры послужило то, что работодатель остался недоволен халатным отношением сельчанина к своим обязанностям. По мнению хозяина отдела, мужчина плохо почистил партию рыбы, из-за чего она почти вся испортилась", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
В ходе конфликта бизнесмен нанес удар головой в область носа сельчанина. Затем мужчин удалось разнять.
По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
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