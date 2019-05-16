Жительница Барнаула, которая в нетрезвом состоянии потеряла собственный телефон, совершила ложный донос и заявила, что ее ограбили.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в октябре прошлого года женщина пришла в пункт полиции "Докучаево" отдела полиции по Ленинскому району краевой столицы и заявила, что в отношении нее было совершено преступление.
"Указанное заявление послужило поводом для проведения сотрудниками полиции предварительной проверки сообщения о преступлении. Впоследствии осужденная призналась, что в отношении нее преступление не совершалось, она потеряла сотовый телефон, будучи в нетрезвом виде и хотела, чтобы сотрудники полиции нашли ее имущество", – уточняют в правоохранительном ведомстве.
Во время суда горожанка признала себя виновной. Женщину приговорили к штрафу в размере пяти тысяч рублей.
Комментарии
а если бы украли, то нашли ?
Тут вопрос в другом. А если бы "нашли" того, кто "украл"? А если бы "нашли"... кого бы судили тогда и за что??? Как Земля таких дур носит.
а телефон сколько стоит?