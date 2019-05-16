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Главное в нашей работе – люди: директор юридического института АлтГУ о профессии

, ИА "Амител"
Директор Юридического института опорного АлтГУ Антон Васильев рассказал о том, чем привлекательна профессия юриста

– Антон Александрович, юридический институт Алтайского государственного университета отмечает в этом году свое 56-летие. Расскажите, пожалуйста, об истории института, о важнейших вехах его развития.

– Будущий юридический факультет АлтГУ изначально был образован в 1963 году  в статусе института в составе Томского государственного университета, а в 1973 году стал структурообразующим и базовым факультетом Алтайского государственного университета. Поэтому здесь наработаны крепкие традиции ответственного и надлежащего качества обучения. Из всех факультетов АлтГУ только юридический к моменту образования университета был готовой структурой, и именно на юрфак легло основное бремя работ по развертыванию университетской инфраструктуры. В 2018 году мы стали институтом в составе АлтГУ. За 56 лет истории институт вышел в лидеры юридического образования на юге Западной Сибири. В структуре института функционируют шесть кафедр, криминалистическая лаборатория, лаборатория судебных экспертиз, зал судебных заседаний, музей криминалистики. Сегодня в институте работают восемь штатных докторов юридических наук.

Высокая оценка качества подготовки юридического института была дана в ходе общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ, состоявшейся в октябре 2018 г. В мае 2019 г. по итогам выездной проверки все образовательные программы юридического института были признаны прошедшими государственную аккредитацию по распоряжению Рособрнадзора. Это означает, что студенты юридического института по завершении обучения получат дипломы государственного образца, которые позволят им претендовать на профессиональную юридическую деятельность!

– Какие направления подготовки осуществляются институтом?

– У нас открыты и лицензированы все формы многоуровневого юридического образования – специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура и докторантура по юридическим наукам.

В 2019 г. юридический институт существенно модернизировал образовательные программы магистратуры в соответствии с потребностями рынка труда. В этом году будет проводиться набор на шесть программ дневной формы обучения: "Техника создания и толкования правовых актов", "Юрист в сфере государственного и муниципального управления", "Юрист в сфере частного права", "Юрист в сфере уголовного судопроизводства", "Уголовное право и криминология", "Гражданский процесс и трудовое право". Аналогичные программы открыты для набора по заочной форме обучения. Кроме того, учитывая потребность в приобретении юридических навыков в цифровой среде и психологии в 2019 г. будет осуществлен набор по заочной форме по двум новым междисциплинарным программам – "Юрист в сфере цифрового права" и "Юридическая психология". На всех программах имеются бюджетные места.

Кроме того, в 2020 г. планируется набор на новую специальность "Правовые основы национальной безопасности" с присвоением квалификации "юрист", выпускники которой будут востребованы как в органах по обеспечению безопасности и правопорядка, так и в иных юридических учреждениях.

Следует отметить, что в 2019 г. руководством университета принято решение о предоставлении скидки на образовательные услуги в размере 10% от стоимости обучения в отношении абитуриентов, которые имеют по сумме трех вступительных экзаменов более 200 баллов.

– Расскажите, пожалуйста, подробнее про новое направление подготовки — специальность "Судебная и прокурорская деятельность".

– В 2018-2019 учебном году юридическому институту опорного Алтайского государственного университета разрешено осуществлять набор на новое и очень перспективное направление "Судебная и прокурорская деятельность" с присвоением квалификации "юрист".

Несомненным плюсом данного направления является его практикоориентированность. Занятия будут вести преподаватели, бывшие сотрудники правоохранительных органов, имеющие большой практический и теоретический опыт в данной области. По окончании выпускнику гарантируется право на занятие практической деятельностью, а также возможность занимать руководящие должности в различных государственных органах без поступления в магистратуру, прежде всего в районных, городских, региональных и федеральных судах и органах прокуратуры. Новая специальность подразумевает прохождение учебной и производственной практик студентов в государственных и правоохранительных органах.

Для студентов заочного отделения, получивших диплом СПО по профилю специальности, имеется возможность обучения по сокращенной программе ("Правоохранительная деятельность", "Право и организация социального обеспечения").

Область профессиональных компетенций выпускников, освоивших программу данной специальности, включает правотворческую, правоприменительную и правоохранительную деятельность, обеспечение защиты интересов личности, общества и государства, разработку и реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, правовое обучение и воспитание. Диплом нашего факультета высоко котируется у работодателей не только в Сибирском Федеральном округе. Теперь с 2019 г. эта программа получила государственную аккредитацию.

– Какие достижения за последние годы есть у института? Чем можно, в хорошем смысле этого слова, похвастаться?

– Самое главное в нашей работе – это люди! И это не только преподаватели, но и студенты, которые не перестают нас радовать. Если говорить о выпускниках, то более чем за полувековой период своей деятельности ЮИ АлтГУ дал путевку в жизнь многим известным в России юристам, ученым и практикам. Среди них можно назвать заместителя председателя совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, д.ю.н., профессора Лидию Юрьевну Михееву, профессора кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы РАНХиГС Лидию Алексеевну Нудненко, профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Эльвиру Николаевну Бондаренко, профессора кафедры трудового права и охраны труда СПбГУ Нелли Ивановну Дивееву.

Выпускники юридического факультета, а затем и института, занимают ведущие должности в органах государственной власти Алтайского края. Это председатель Алтайского краевого суда Виктор Петрович Ширнин, экс-председатель Арбитражного суда Алтайского края Виктор Михайлович Огай, председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Леонидовна Акимова, министр культуры Алтайского края Елена Евгеньевна Безрукова, прокурор Алтайского края Александр Викторович Руднев, представитель губернатора и правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном собрании Стелла Ивановна Штань, президент Алтайской краевой нотариальной палаты Наталья Петровна Дрожжина и многие другие. Наши выпускники входят в государственную и юридическую элиту России и края.

Наши выпускники заметны и на общефедеральном уровне. Это депутаты Государственной думы седьмого созыва Даниил Владимирович Бессарабов, Олег Сергеевич Быков и Наталья Сергеевна Кувшинова, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Республики Алтай Владимир Владимирович Полетаев.

Выпускники юридического института достигают высот не только в профессиональной деятельности, но и в других сферах. Так, в 2014 году факультет окончил чемпион мира в барьерном беге на 110 метров Сергей Владимирович Шубенков.

– А чем радуют вас студенты, которые сейчас учатся на факультете?

– Прежде всего, своей хорошей учебой! Но есть у нас много достижений в творческой и научной деятельности. Так, совсем недавно наши ребята хорошо себя показали в финальном туре Всероссийской студенческой олимпиады по направлению "Юриспруденция", которая проходила в Екатеринбурге, собрав весь пьедестал почета, – семь призовых мест по разным секциям. Наши студенты при поддержке института участвуют в конференциях, стажировках и международном обмене в университетах Германии, Китая, Японии. Планируется расширение сотрудничества и проведение летних школ в Болгарии. У нас очень интересная внеучебная жизнь для студентов – от спорта до литературных кружков и студенческого театра. В 2019 году приемная кампания в Алтайском госуниверситете проходит под слоганом "Амбициозность. Глобальность. Успех". Именно таких ребят – амбициозных, с активной жизненной позицией, настроенных на построение успешной жизни и карьеры, мы ждем в Юридическом институте АлтГУ!

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.05.2019 12:29
- гость -

Похоже на рекламу. Столько юристов наплодили, что и желающих нет?

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16.05.2019 13:15
Гость 2

Гостю. Да ты что? Неужели!!!

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16.05.2019 13:55
- гость -

Юристы и бухгалтера в 90-е были модными профессиями, а сейчас это ширпотреб бесперспективный (если лапы нет).

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16.05.2019 16:32
Ghost

Не плохо иметь юр образование, даже если и не собираешься работать в этой отрасли.

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