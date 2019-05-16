Трассу следования автобусного маршрута №73 улица Просторная – площадь Спартака продлят с 18 мая, сообщили в пресс-центре городской администрации.
С этого дня автобусы будут заезжать на "ЛДП "Спартак-2".
Пока изменения будут действовать в тестовом режиме, чтобы определить, есть ли в этом потребность жителей краевой столицы.
Комментарии
Автобусы №73 в Барнауле будут ходить по-новому
Без нарушений ПДД?
Интересно, какова вероятность сесть на какой-либо автобус на Спартаке-2? Нулевая? Не понятно, где чья там остановка, да и частенько автобусы на нее не заезжают.. Особенно 144-й в час пик.. Разворачивается на Старом базаре и вперед...
Продлите его до Дома Инвалидов в посёлке Кирова-Булыгино. По улицам Гоголя, Загородной, Кутузова. Местные жители будут очень благодарны.