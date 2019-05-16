18 мая 2019 года с 11:30 на площадках Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова пройдет фестиваль по робототехнике.
В программе фестиваля – конкурсы и мастер-классы. Так, участники будут соревноваться в скоростной сборке роботов, презентовать разработанные 2D-игры. Самые маленькие участники будут задействованы в викторине, битве роботов на пультах.
В рамках фестиваля будут организованы мастер-классы по рисованию 3D-ручкой, сборке стреляющей катапульты, скелета тираннозавра и конструктора "Интеркот".
Для всех желающих организуют интерактивные стенды: аквагрим, игры в очках виртуальной реальности, настольные игры, научные физические опыты.
Программа мероприятия.
Мероприятие проводит Центр молодежного инновационного творчества "Интеркот" совместно с АлтГТУ им. И.И. Ползунова, министерством образования и науки Алтайского края, компанией ООО "СиСОРТ".
Победителей соревнований наградят дипломами и электронными гаджетами.
Для получения справочной информации по вопросам участия в соревнованиях и конкурсах необходимо позвонить по телефону 529-536.
Вход свободный.
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