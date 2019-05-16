Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего / Фото: 04.мвд.рф
Два автомобиля под управлением женщин-водителей столкнулись накануне в Горном Алтае, сообщили в республиканском МВД.
Авария случилась около 12:45 в селе Майма в районе дома № 57 по улице Подгорная. Установлено, что 47-летняя жительница Горно-Алтайска, управляя автомобилем Toyota Sprinter, допустила наезд на остановившийся для совершения маневра "поворот налево" автомобиль ВАЗ-21093 под управлением 32-летней местной жительницы.
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ с полученными травмами была госпитализирована.
Водители транспортных средств были трезвые. По факту ДТП возбуждено административное расследование.
Комментарии
Опять автоледи...
Как баба за рулем, так сразу "автоледи". Амик - вам самим то, не надоело?!
Смешно же это!
Странная авария- в одной машине женщина, в другой автоледи. Как вы их различаете то?