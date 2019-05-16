Работы планируется завершить до 1 июня / Фото: barnaul.org
Обустройство нового зеленого уголка завершается в самом центре Барнаула в районе городского почтамта, сообщает пресс-центр мэрии.
В настоящее время здесь выложили тротуарной плиткой пешеходную дорожку с новым бордюрным камнем, смонтировали шесть столбов освещения, установили четыре скамейки, качели, фотозоны, семь вазонов для цветов и две урны.
"В ближайшее время на территории появится ухоженный газон, по периметру восстановят недостающие участки ограждения. Дополнит композицию кованый арт-объект в виде карты Алтайского края. Работы планируется завершить до 1 июня", – добавляют в городской администрации.
Комментарии
И ноги себе там переломаете - ямы по пол-метра. Показуха фасада и убожество внутри.
это где раньше мамантенок стоял?
Нет, это с дугой стороны.
Зайдите во двор почтампта
И ноги себе там переломаете - ямы по пол-метра. Показуха фасада и убожество внутри.
Так вы в своем дворе сами то и убирайтесь... трутни))
А храм как же?
Красота! Как бы ещё от вандалов это все сохранить!