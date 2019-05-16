Край, полный тайн и великолепных по своей красоте мест, ежегодно привлекает тысячи туристов и желающих отдохнуть, с пользой провести отпуск и выходные или поправить здоровье. 2019 год не стал исключением. И с наступлением летнего сезона, и на протяжении всего года функционируют туристические стоянки, базы отдыха, санатории. Это значит, что Алтай готов принять самых взыскательных гостей, инфраструктура и условия рассчитаны на любые ожидания.

Что предлагает край для своих жителей и гостей

Многочисленные турбазы рассчитаны на различные форматы отдыха: семейный, компанией, деловые визиты, уединенный. Можно выбрать отдельно стоящие домики со своей территорией или разместиться в номерах шикарных комплексов со всем набором услуг. Озера Ая, Телецкое, река Катунь при благоприятной погоде прогреваются к середине лета и становятся пригодными для купания.

Почитатели "дикого" отдыха, туристской романтики отдают предпочтение палаточным городкам и кемпингам. Это недорогой способ отлично провести время, причем часто на охраняемой территории.

Что касается холодного времени года, то предлагаемые коттеджи и базы отапливаются, а значит, любоваться красотой края и дышать кристально свежим воздухом ничто не помешает.

Отдых с пользой для здоровья

Если цель стоит не только приятно провести время, но и улучшить самочувствие или провести профилактику какого-либо заболевания, обратите свое внимание на санатории Алтая. Множество непохожих друг на друга природно-климатических комплексов предлагают широчайший спектр профильных услуг.

Кроме современного оборудования и выверенных процедур, клиентов ждет лечение самой природой: созерцание восхитительных пейзажей благотворно скажется на настроении и нервной системе, иловые грязи алтайских озер помогут справиться с определенными заболеваниями, солевые ванны положительно влияют на состояние кожного покрова.

Экзотика для иных регионов, но популярное лечение в здешних краях – пантовые ванны. Раствор, полученный из молодых рогов оленей – пантов – улучшает мозговую активность, усиливает иммунитет, помогает при артрозе, радикулите. Многие используют этот метод для улучшения половой функции как женщин, так и мужчин.

Это далеко не полный список лечебных процедур санаториев Алтая. Изучить профиль и условия размещения можно на сайте, чтобы выбрать для себя подходящий вид отдыха и запланировать свой полезный отпуск.