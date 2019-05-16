Депутат Морозов: вопросы педиатрии в России – на самом высоком уровне

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, выступая на Всероссийском педиатрическом форуме студентов и молодых ученых, заявил, что в настоящее время вопросы педиатрии в России подняты на самый высокий уровень, пишет "Парламентская газета".
"Здоровью наших детей, начиная с внутриутробного развития и заканчивая совершеннолетием, уделяется особое внимание", – подчеркнул Морозов.
"Перинатальные центры, детские поликлиники и больницы, крупные медицинские центры, где каждый день спасают детские жизни и поддерживают здоровье детей, строятся, открываются и успешно функционируют во многих российских регионах", – добавил депутат.
Он также назвал профессию педиатра одной из самых ответственных и одновременно удивительных в медицине, в руках которого не только здоровье, но зачастую и жизнь "маленьких пациентов, наших граждан".
Комментарии
Фейк или ложь - на выбор. Зарубежные клиники, в т.ч. "отсталого" Китая лечат наших тяжело больных детей, из-за высокого уровня педиатрии в РФ, так получается...
Ага. Средний возраст участковых педиатров в нашей районной детской поликлинике где-то под 60 наверно. Не пользуется почему-то специальность спросом. Но хорошо, что хотя бы еще пенсионеры работают, Когда они уйдут, вообще без педиатров останемся. Новых то нет. Хотя сейчас такие "новые" встречаются, что не дай Бог. Легко можно стать жертвой "жертвы ЕГЭ".