Минфин повысил прогноз доходов федерального бюджета в 2019 году

Министерство финансов повысило прогнозируемый объем доходов бюджета страны с 19,969 трлн до 20,174 трлн рублей, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект о внесении изменений в закон "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Также ведомство понизило оценку дополнительных нефтегазовых доходов бюджета с 3,369 трлн до 3,176 трлн рублей.
Объем бюджетных расходов предлагается увеличить в этом году до 18,293 трлн рублей, с 18,037 трлн, которые были утверждены ранее.
Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января следующего года должен уменьшиться до 11,329 трлн рублей, ранее указывалась сумма в 11,612 трлн рублей.
Объем внешнего долга государства Минфин планирует сократить до 64,3 млрд долларов (55,4 млрд евро). Сейчас эти показатели составляют 64,6 млрд долларов (54,8 млрд евро).
Кроме того, министерство может сократить программу внутренних заимствований с 1,705 трлн рублей до 1,578 трлн рублей, а объем внешних заимствований – с 204 млрд рублей до 155 млрд.
Также ведомство понизило оценку профицита федерального бюджета в текущем году с 1,8% до 1,7% ВВП.
Согласно поправкам, основные характеристики федерального бюджета на 2019 год будут исходить из прогнозируемого объема ВВП в 109,086 трлн рублей вместо указанных ранее 105,82 трлн. При этом заложен прежний уровень инфляции – не выше 4,3%.
Профицит в абсолютных цифрах предлагается понизить с 1,932 трлн рублей до 1,881 трлн.
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