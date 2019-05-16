Рогозин рассказал о сверхтяжелой ракете для покорения дальнего космоса

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, поздравляя НПО "Энергомаш" с 90-летним юбилеем, заявил, что госкорпорация приступил к работе по созданию ракеты сверхтяжелого класса, сообщается на сайте организации.
Рогозин пообещал, что эскизный проект ракеты-носителя будет представлен в правительство до конца 2019 года.
По его словам, до конца года "Роскосмос" также планирует провести летные испытания тяжелой ракеты "Ангара", а с 2023 начать ее серийное производство на омском производственном объединении "Полет".
"Это позволит нам вернуться на рынок тяжелых ракет, где всегда мы были", – заверил Рогозин.
Новая сверхтяжелая ракета получит название "Енисей". В госкорпорации ранее предлагали использовать первую ступень от "Союза-5", а третью сделать по проекту ракеты "Ангара-5В". В феврале Рогозин сообщил президенту России Владимиру Путину, что облик ракеты уже почти выбран, и для нее подписан график создания наземной инфраструктуры.
В интервью РБК Рогозин говорил, что в будущем сверхтяжелую ракету можно будет использовать для запуска кораблей в дальний космос.
Комментарии
В Роскосмосе пока только сверхтяжёлое космическое воровство
И кого в дальний космос отправлять будут?
6.05.2019 13:31
- гость -
И кого ....
Догадайся с трёх раз? И Рогозина штурманом.
Блин, а без дальнего космоса нам никак?
У нас самолеты падают "вся промышленность в топке" - а этот про освоении дальнего космоса мы в какой стране живем б@лтунов и врунов. И за сколько "махов" эта сверх тяжелая ракета освоит дальний космос?!?!.
Есть большие сомнения что и макет будет предоставлен в срок ,бабульки на картонный макет растворяться в просторах земных и карманах жителей земли русской с фамилиями которые оканчиваются на - !зины! -.
"Конца и края не видно": Бастрыкин рассказал о хищении миллиардов в "Роскосмосе"
http://www.amic.ru/news/440060/
статья вышла 15.05.2019.
Сразу вспомнился запуск первого российского дрона.
С таким руководителем отрасли, только батут строить и надувные шары в небо запускать.
поесть бы ему
не употреблять бы ему ничего сверхтяжелого
а на батуте разве можно в дальний космос?
Ракета сверхтяжёлая, потому что из бетона. Такое, понимаешь ноу-хау. Опять обошли америкосов.
с 2023 начать серийное производство на омском производственном объединении "Полет"
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А если б в руководимой им корпорации не тырили деньги в космических масштабах,так давно бы уже слётали на Марс,Венеру,Юпитер.
Блин, я думал на сайте только пилоты, а тут еще и космонавты, ракетостроители. Надеюсь, что и астрофизики присутствуют
В феврале Рогозин сообщил президенту России Владимиру Путину, что облик ракеты уже почти выбран, и для нее подписан график создания наземной инфраструктуры.
Ракета в форме Путина?