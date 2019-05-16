Большинство российских семей не имеют возможности копить деньги

Две трети российских семей не имеют возможности откладывать деньги, пишет РБК со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Реальные располагаемые доходы граждан падали на протяжении 2014-2017 годов, в 2018 году показали незначительный рост на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утвержденной методике расчета показателя. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3%, согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%). В среднем на душу населения денежные доходы россиян сейчас составляют 29,9 тыс. рублей – это по официальным данным за первый квартал 2019 года.

Как следует из результатов опроса, 65% российских семей не имеют никаких сбережений, потому что нет возможности откладывать деньги. При этом доля таких семей практически не меняется с 2012 года. "Эта цифра остается более-менее стабильной с 2012 года. В 2008-2011 годах мы фиксировали показатели, характерные для экономического кризиса: доля сберегателей была существенно ниже", – сообщил социолог "Левада-центра" Степан Гончаров.

Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей – низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Он отметил, что если доходы семьи покрывают траты на ежедневное потребление, то у людей возникает выбор для расходования оставшихся средств. Эти деньги могут быть направлены, например, на отдых, образование, покупку товаров длительного пользования или же отложены для создания подушки безопасности. "Если доходы низкие, то возможности сберегать нет", – констатировал Тихомиров.

По итогам 2018 года россияне направили на сбережения минимальный объем средств за 20 лет. По данным Росстата, доля денежных доходов, направленных на сбережения, составила 3,7%. Хуже этот показатель был только в 1998 году, когда на сбережения уходило 2,5% доходов.

Большая часть доходов россиян уходит на текущее потребление и обязательные платежи, доля которых по итогам прошлого года выросла до максимума в истории России.

Социологи также выяснили, что треть россиян (32%) полагают, что сейчас плохое время для того, чтобы сберегать средства. 38% респондентов не смогли назвать это время ни хорошим, ни плохим для сбережений, а 21% участников опроса считают настоящий момент хорошим для откладывания денег.

Оценивая перспективы на следующий год, россияне осторожны: преобладают негативные (30%) и нейтральные (44%) настроения. Только 11% россиян полагают, что в 2020 году возможностей для сбережений будет больше, чем сегодня. Тем не менее опросы фиксируют постепенное усиление позитивных ожиданий по сравнению с 2016 и 2017 годами (предыдущий опрос был проведен в декабре 2017 года).