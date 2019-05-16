Россияне не хотят видеть своих детей работающими в науке

В 2017 году на первом месте по популярности была сфера ИТ, после нее шли силовые структуры / Инфографика: rbc.ru

Только 6,2% россиян уверены, что к моменту получения диплома их дети смогут найти высокооплачиваемую работу в науке, в подавляющем же большинстве родители школьников считают естественно-научные и гуманитарные дисциплины самыми непопулярными в России, пишет РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Опрос родителей проводился в трех субъектах РФ – Алтайском крае, Ставропольском крае и Челябинской области. Эти регионы были выбраны из-за их различного социально-экономического положения, пояснила директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Клячко. Челябинская область – регион-донор, Ставрополье – средний регион, Алтай – пример дотационного региона. Были опрошены 2,2 тыс. домохозяйств, как в региональных столицах, так и в небольших городах и селах.

Только 6,2% родителей российских школьников назвали среди востребованных в ближайшем будущем специальностей науку (естественно-научные дисциплины). Об этом свидетельствуют итоги мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС "Выбор семьями образовательных траекторий для детей".

Самые востребованные специальности, по мнению респондентов, – информационные и компьютерные технологии и связь (39,8%), медицина (35%), армия, полиция и силовые структуры (34,5%).

"У семей сложились достаточно устойчивые представления о том, какие специальности можно отнести к перспективным", – подчеркнули авторы исследования.

В 2017 году на первом месте по популярности была сфера ИТ, после нее шли силовые структуры, а потом медицина. Ко всем трем специальностям интерес за год упал, медицина переместилась на второе место. Родители полагают, что эти сферы популярны уже долго и, вероятно, там сильно выросла конкуренция, пояснила Клячко.

Вырос за год интерес к экономике, финансам и менеджменту – с 22,9 до 24,7%, к строительству – с 13,8 до 14,9%, к педагогике и образованию – с 8,6 до 10,1%. Клячко называет повышение интереса к профессии учителя временным и связывает его с эффектом от майских указов и дотаций для молодых учителей.

Можно обозначить три причины, по которым наука не пользуется популярностью у родителей школьников. Первая – утвердившееся мнение, что наука в стране нищая. "Это повторяется много лет, а родители, конечно, хотят, чтобы их дети были успешными", – указала Клячко. Вторая – отношение к науке как к транзитной сфере в поколении родителей. "Люди оканчивали институт, шли в аспирантуру, получали степень и продолжали карьеру в других сферах", – пояснила Клячко. И третья причина в том, что это специфическая сфера, куда может пойти далеко не каждый.