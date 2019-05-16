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Россияне не хотят видеть своих детей работающими в науке

, ИА "Амител"
Проблема в том, что у родителей есть утвердившееся мнение о нищей науке в России

В 2017 году на первом месте по популярности была сфера ИТ, после нее шли силовые структуры / Инфографика: rbc.ru

Только 6,2% россиян уверены, что к моменту получения диплома их дети смогут найти высокооплачиваемую работу в науке, в подавляющем же большинстве родители школьников считают естественно-научные и гуманитарные дисциплины самыми непопулярными в России, пишет РБК со ссылкой на исследование РАНХиГС.

Опрос родителей проводился в трех субъектах РФ – Алтайском крае, Ставропольском крае и Челябинской области. Эти регионы были выбраны из-за их различного социально-экономического положения, пояснила директор Центра экономики непрерывного образования Татьяна Клячко. Челябинская область – регион-донор, Ставрополье – средний регион, Алтай – пример дотационного региона. Были опрошены 2,2 тыс. домохозяйств, как в региональных столицах, так и в небольших городах и селах.

Только 6,2% родителей российских школьников назвали среди востребованных в ближайшем будущем специальностей науку (естественно-научные дисциплины). Об этом свидетельствуют итоги мониторинга Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС "Выбор семьями образовательных траекторий для детей".

Самые востребованные специальности, по мнению респондентов, – информационные и компьютерные технологии и связь (39,8%), медицина (35%), армия, полиция и силовые структуры (34,5%).

"У семей сложились достаточно устойчивые представления о том, какие специальности можно отнести к перспективным", – подчеркнули авторы исследования.

В 2017 году на первом месте по популярности была сфера ИТ, после нее шли силовые структуры, а потом медицина. Ко всем трем специальностям интерес за год упал, медицина переместилась на второе место. Родители полагают, что эти сферы популярны уже долго и, вероятно, там сильно выросла конкуренция, пояснила Клячко.

Вырос за год интерес к экономике, финансам и менеджменту – с 22,9 до 24,7%, к строительству – с 13,8 до 14,9%, к педагогике и образованию – с 8,6 до 10,1%. Клячко называет повышение интереса к профессии учителя временным и связывает его с эффектом от майских указов и дотаций для молодых учителей.

Можно обозначить три причины, по которым наука не пользуется популярностью у родителей школьников. Первая – утвердившееся мнение, что наука в стране нищая. "Это повторяется много лет, а родители, конечно, хотят, чтобы их дети были успешными", – указала Клячко. Вторая – отношение к науке как к транзитной сфере в поколении родителей. "Люди оканчивали институт, шли в аспирантуру, получали степень и продолжали карьеру в других сферах", – пояснила Клячко. И третья причина в том, что это специфическая сфера, куда может пойти далеко не каждый.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.05.2019 14:43
- гость -

Правильно, зачем нам наука, мы умеем только бухать и гулеванить.

0  0
16.05.2019 14:56
- гость -

А я бы не против видеть детей в науке, но в другой стране. Этой стране не нужна наука.

0  0
16.05.2019 15:25
- гость -

Ну хоть не бандитами и проститутками как в "святые 90-е".

0  0
16.05.2019 15:26
- гость -

Ну и не будет у нас науки. Банановая республика...

0  0
16.05.2019 15:27
- гость -

16.05.2019 14:56
- гость -
Нашей стране не нужны те, кто называет её "этой страной", так что скатертью дорога в другую страну посуду мыть и унитазы чистить.

0  0
16.05.2019 15:35
Дмитрий

Министр образования А.Фурсенко выступая на конференции молодёжного форума «Селигер-2007» как-то сказал следующее:

«Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».

0  0
16.05.2019 15:48
Дмитрий

А раз задачи правительства понятны, то отдавать своего ребенка в ненужную правительству науку смысла нет. Если только планируете переезд

0  0
16.05.2019 16:10
АБОРИГЕН

Конечно хотел бы, но не в этой стране. Этой стране как наука, так и высокотехнологичный сектор не нужен, судя по приоритетам партии и правительства.

0  0
16.05.2019 16:20
- гость -

Не смейте врать! Владимир владимирович все делает! А вы....

0  0
16.05.2019 17:00
- гость -

научный сотрудник МГУ
зарплата ниже МРОТ
очевидно, не на полную ставку....
а она работать не пробовала?

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