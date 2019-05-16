Меркель оценила шансы Еврокомиссии помешать "Северному потоку – 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что новая газовая директива Евросоюза не повлияет на реализацию проекта строительства газопровода "Северный поток – 2", сообщает RT.
Меркель отметила, что проект "Северного потока – 2" практически полностью утвержден. По ее словам, новая газовая директива предоставляет Еврокомиссии больше возможностей, для того чтобы опротестовать проект, но "и она не воспрепятствует проекту".
При этом Меркель признала, что основные споры вокруг газопровода связаны с Украиной. Она подчеркнула, что транзит газа через эту страну должен продолжаться.
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции после переговоров с главой Австрии Александром ван дер Белленом, заявил, что Россия готова идти до конца в реализации проекта "Северный поток – 2".
В ЕС в середине апреля приняли поправки в газовую директиву. Согласно им, на газопроводы, проходящие через территорию стран Европейского союза, будут распространяться действующие в ЕС правила, в частности, по запрету на совмещение деятельности по продаже и транспортировке газа.
Ранее сообщалось, что оператор "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG получил от Еврокомиссии подтверждение готовности к диалогу относительно новой газовой директивы.
Комментарии
Меркель,как пуп Европы решает должен или не должен российский газ проходить по газопроводу через пуп земли Украину.А кто тогда Россия?