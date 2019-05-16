Священник посоветовал россиянкам искать мужей в Африке

В эфире радио "Радонеж" глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопросы, посоветовал россиянкам искать достойного мужа за границей – в Африке или Китае, сообщают "Вести".
Протоиерей предположил, что, например, это может быть Африка или Китай, где "очень много молодых неженатых мужчин".
"Взять – и уехать! Земля-то круглая", – посоветовал одиноким женщинам Смирнов.
При этом священник еще раз призвал русских женщин к большей жизненной активности, посоветовав, что "шевелиться надо". Он также напомнил пословицы: "Без труда не вынешь рыбку из пруда" и "Под лежачий камень вода не течет".
Была затронута в этой беседе со слушателями и тема счастья. На слова одной из них о том, что "хочется немножко счастья", Смирнов посоветовал повысить планку ожиданий. В частности, он задал встречный вопрос: "Почему же немножко". И посоветовал: "Надо полной мерой. А это счастье можно найти только в Боге".
Позже в беседе с телеканалом "360" Смирнов пояснил, что это была всего лишь шутка. А тем, кто не понял, посоветовал читать Крылова и Лафонтена.
"Намеренно заострил, сказал про африканцев, китайцев. Я мог бы сказать, что бельгийцы и валлоны. Чтобы шутка была успешной, она должна быть сказана на полном серьезе", – подчеркнул протоиерей.
Что же касается браков между представителями других религий, Смирнов напомнил, что Коран разрешает мужчинам-мусульманам жениться на христианках. А Священное Писание этого не разрешает. Венчаться можно с католиками, лютеранами, но с людьми другой веры – нет.
"Но сейчас живут в блуде. Зачем им это? В трамвае знакомятся и на остановке уже соединяются. У них это называется гражданский брак", – заключил Смирнов.
Комментарии
Он себе уже нашёл там мужа, со знанием дела говорит?
Да зашибись, уже церковь официально заявляет, что пора валить из России! Мож попы со своими проповедями пески пустыни Сахары сами поедут осваивать вместо того, чтобы наших девчонок туда направлять?
В трамвае знакомятся и на остановке уже соединяются.
---------------------------------
Надо еще рассказать, чем вы там в храмах занимаетесь.
так сказочный же сказал, что мы с колен встали!? а тут батюшка в Африку зовет...
Попы оборзели, нет своих мужчин сберегать, так они как провластная шпана предлагают из страны валить...
И этим людям мы лобзаем подолы на коленях......
Он больной на голову, его лечить надо! Его надо спрятать и запретить давать интервью, хватит и того что патриарх дискредитировал церковь. От их бурной деятельности тошнит и вызывает ненависть. Сравните патриархов, АлексеяII и Кирилла ? Какие ассоциации?
16.05.2019 15:19
- гость -
кто вам мешает этого не делать?
16.05.2019 15:26
- гость -
подташнивает
Это тот батюшка, что рекомендовал вино пить по ящику на лицо, а верующую жену, если в Пост не даёт гнать в шею?
Ой, ну это же Смирнов.... вы от него чего-то еще ждали? Хотя вообще если этот человек официально вещает от имени РПЦ, и РПЦ молчит и не ссылает его туда, где Макар телят не гонял....
Негры для нимфоманок у которых с ведро, а китайцы для страшных, на которых никто не позарится. Видел как то на Речном двух счастливых страхолюдин жирных, крутивших любовь с гастрабайтерами таджиками, обе стороны были счастливы и я за них порадовался.
16.05.2019 15:51
- гость -
а вы спец однако, все перепробовали
Христианство и современная РПЦ - это не наше!!! это не русское.
живите по Коляды Дару и гордитесь нашей историей, а не заморской книжкой. Нашей истории более 600 тысяч лет!
и если кому-то не нравиться как снами сегодня поступают власть имущие - это ровно потому что обманывали нас долго-долго. просыпайтесь.
16.05.2019 16:00
- гость -
16.05.2019 15:51
- гость -
а вы спец однако, все перепробовали
Увы мне увы, не все, тебя не пробовал, хотя скорее всего ты из первых (для Африки).