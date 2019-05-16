Священник посоветовал россиянкам искать мужей в Африке

В эфире радио "Радонеж" глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопросы, посоветовал россиянкам искать достойного мужа за границей – в Африке или Китае, сообщают "Вести".

Протоиерей предположил, что, например, это может быть Африка или Китай, где "очень много молодых неженатых мужчин".

"Взять – и уехать! Земля-то круглая", – посоветовал одиноким женщинам Смирнов.

При этом священник еще раз призвал русских женщин к большей жизненной активности, посоветовав, что "шевелиться надо". Он также напомнил пословицы: "Без труда не вынешь рыбку из пруда" и "Под лежачий камень вода не течет".

Была затронута в этой беседе со слушателями и тема счастья. На слова одной из них о том, что "хочется немножко счастья", Смирнов посоветовал повысить планку ожиданий. В частности, он задал встречный вопрос: "Почему же немножко". И посоветовал: "Надо полной мерой. А это счастье можно найти только в Боге".

Позже в беседе с телеканалом "360" Смирнов пояснил, что это была всего лишь шутка. А тем, кто не понял, посоветовал читать Крылова и Лафонтена.

"Намеренно заострил, сказал про африканцев, китайцев. Я мог бы сказать, что бельгийцы и валлоны. Чтобы шутка была успешной, она должна быть сказана на полном серьезе", – подчеркнул протоиерей.

Что же касается браков между представителями других религий, Смирнов напомнил, что Коран разрешает мужчинам-мусульманам жениться на христианках. А Священное Писание этого не разрешает. Венчаться можно с католиками, лютеранами, но с людьми другой веры – нет.

"Но сейчас живут в блуде. Зачем им это? В трамвае знакомятся и на остановке уже соединяются. У них это называется гражданский брак", – заключил Смирнов.