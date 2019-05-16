Средней российской семье из трех человек для нормальной жизни нужно 78 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование компании "Ромир".
Выяснилось, что около 51% опрошенных семей необходимо от 60-120 тысяч рублей в месяц, чтобы жить "нормально". 25% опрошенных достаточно дохода на семью в размере от 45 до 60 тысяч рублей в месяц. Еще 11% нуждаются в сумме, превышающей 120 тысяч рублей.
10% семей готовы жить на 30-45 тысяч рублей, 2% считают, что нормально можно жить 20-30 тысяч рублей в месяц. И еще 1% опрошенных сможет обеспечивать семью, имея менее 20 тысяч рублей.
Эксперты пришли к выводу, что запрос средней российской семьи за год вырос на 2,1 тыс. рублей, или на 3%.
Всего было опрошено 1,5 тысячи граждан России во всех федеральных округах. Поскольку опрос проводился как в городах, так и в селах, нужно учитывать, что участники исследования отвечали, сколько денег нужно семье из трех человек в их населенном пункте. С географической точки зрения самые высокие запросы у жителей Северо-Запада, которым для "нормальной" жизни требуется 93,5 тысячи рублей в месяц. В Центральном округе эта сумма составляет 82,9 тысячи рублей.
Глава холдинга "Ромир" Андрей Милехин считает, что граждане все "более реалистично" подходят к планированию семейного бюджета. Как выяснилось, запросы россиян приблизились к показателям 2014 года – тогда для "нормальной" жизни семье в среднем требовалось 78,5 тысячи рублей в месяц.
"За эти годы наши соотечественники то затягивали пояса и укрощали свои материальные аппетиты, то, устав от кризиса и постоянной экономии, мечтали о резком увеличении доходов. Последние же пару лет мы наблюдаем, что планирование семейного бюджета становится все более реалистичным среди наших сограждан", – отметил Милехин.
Комментарии
Довели народ - считают что 78 000 рублей, примерно 1200 долларов на трех человек это нормальная жизнь. Жулик абрам ович столько на чай оставляет....
Так в россии же в среднем 30 тыс дохода на лицо, хотим жить чуток лучше среднего, по 50 на лицо.
...60-120 тысяч рублей в месяц...
ну-ну
это если хата уже есть своя большая и мебель вся имеется, машина есть новая или две , жене тоже ездить нада по делам