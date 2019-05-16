Довольны или удовлетворены состоянием своего здоровья 85% россиян

85% россиян удовлетворены или довольны состоянием своего здоровья, а главными причинами болезней они назвали стресс, тяжелую работу и отсутствие денег, пишут "Актуальные комментарии" со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
В случае болезни 46% россиян обращаются в государственную поликлинику, 33% занимаются самолечением, 15% – обращаются в платную поликлинику, 4% респондентов признались, что пускают болезнь на самотек, 1% опрошенных обращаются к народным целителям и нетрадиционной медицине.
По сравнению с 2017 годом сократилось число граждан, считающих свое состояние здоровья "очень хорошим" (3%), 29% респондентов считают его хорошим, 53% – удовлетворительным, 12% считают, что у них слабое здоровье, а 3% считают его очень слабым.
"Оценка состояния собственного здоровья – показатель в значительной мере субъективный, конечно, на него во многом оказывает влияние и набирающая силу тенденция ведения ЗОЖ и внимательного отношения к собственному здоровью в целом. На этом фоне важно обратить внимание, что за последние 10 лет фактически вдвое увеличилась аудитория платных медуслуг, которые стали очевидным бенефициаром новомодного тренда", – отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Комментарии
Отчисляю в ПФР, в медстрах, а хожу в платные поликлиники, такое раздражение испытаешь, когда видишь как они РЕАЛЬНО косят бабло ничего не делая, врачи-бизнесмены мать их....
"15% – обращаются в платную поликлинику"
Враньё! У частников очереди, как в войну за хлебом.
по опросам 85 % россиян счастливы в России остальные 15% оказались трезвыми на момент опроса