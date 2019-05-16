Жителя Улаганского района Горного Алтая обвиняют в надругательстве над своими падчерицами.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, 27-летнему мужчине инкриминируют совершение насильственных действий сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста и совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.
Согласно версии следствия, 10 мая этого года житель села Улаган, находившийся у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствии жены совершил в отношении своей 14-летней падчерицы развратные действия без применения насилия, пока та спала.
В дальнейшем следователем установлено, что в ноябре прошлого года аналогичные действия мужчина совершил в отношении своей 10-летней падчерицы.
Злоумышленник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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