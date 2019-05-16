Четверг, 16 Май, 22:50

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,56
€ 72,37
Обь
262см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное АТР-2019Парламент Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Алтайские власти продолжают обсуждать, как повышать зарплаты учителям

, ИА "Амител"
Начислять будут по-новому, но когда пройдет индексация – до конца неизвестно
Фото: 'КП-Самара'

Фото: "КП-Самара"

Заседание рабочей группы по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда состоялось в министерстве образования и науки Алтайского края, которое провел глава ведомства Максим Костенко.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Законодательного собрания Татьяна Ильюченко, председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев, специалисты министерства, представители профсоюзных организаций и комитетов по образованию Барнаула, Заринска, Калманского района, руководители школ.

Согласно проекту документа по формированию новой системы оплаты труда, меняется структура заработной платы педагогических работников. Она будет состоять из оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат, при этом будет увеличена гарантированная часть.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки, повышающие коэффициенты будут зависеть от квалификационных категорий. 

Расчет зарплаты будет производиться на основании данных информационной системы "Сетевой регион. Образование". Коэффициент наполнения школы будет применяться при превышении средней наполняемости в классе 14 человек. По мнению властей, сохранятся коэффициенты за специфику работы. Выделены выплаты за реализацию углубленных программ по предметам, конкретизированы выплаты за исполнение программ в инклюзивных классах, систематизированы выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

"При формировании новой системы оплаты труда мы ставили три ключевые задачи: уход от "ученико-часа" к более справедливой сбалансированной системе, повышение гарантированной базовой части в оплате труда и отрыв от МРОТ квалифицированных специалистов. При уходе от "ученико-часа" те, кто был наиболее близко к МРОТ, получат наибольшее повышение, оно не колоссальное, но это первый шаг. Важно, чтобы не было вопросов у тех, у кого заработная плата не изменится. У нас не было цели повысить всем заработную плату. Понимая возможности нашего бюджета, мы сразу разделили задачи: одна из них – изменить систему оплаты труда, сделать ее более совершенной, вторая – работать над ее повышением. Также мы не стали охватывать все категории, сейчас речь идет только об учителях", – подчеркнул председатель краевого профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев.

Когда именно новая система заработает – неизвестно. Изначально ожидалось, что индексация произойдет с начала 2019 года. Во время многочисленных поездок по районам края учителя неоднократно просили Виктора Томенко повысить заработную плату. Однако этого не произошло. Потом индексацию перенесли на середину 2019 года. В последнем интервью министр образования и науки края Максим Костенко говорил, что новая система оплаты труда может заработать с осени.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

16.05.2019 12:44
Гость

Да, задача - повысить сэкономив !

0  0
16.05.2019 13:07
- гость -

Знаем, хоть и не работает по специальности - но здесь так же. Оклад повысили, премию соразмерно урезали. В итоге по трудовому договору выглядит - что заработная плата увеличилась, а в итоге ничего не изменилось.

0  0
16.05.2019 13:19
- гость -

Да, медики уже это познали.

0  0
16.05.2019 13:24
Гость

Если ставка 8 тыс. рублей у учителя с высшей категорией и повышение не предусмотрено, то все ясно с новой системой.

0  0
16.05.2019 13:29
гiсть

родители не должны быть в стороне. для них 1000р в месяц не сыграют никакой роли, а учителям прибавка значительная

0  0
16.05.2019 13:33
- гость -

Сейчас будет новейшая система оплаты труда, наверное. Новая система оплаты труда (НСОТ) у учителей с 2008 года(расчет в зависимости от ученико-часа и наполняемости классов). Это стало не выгодно , т. к. в классах детей стало 30, а в началке даже по 37 человек. И вот и кумекают "большие умы" как бы сделать вид, что повысили зарплату, при этом не увеличивая финансирования.

0  0
16.05.2019 14:00
- гость -

Да что тут кумекать то... штат сократить, а нагрузку и з/п раскидать на оставшихся. А за качество обучения гонять а хвост и в гриву проверками.

0  0
16.05.2019 14:12
- гость -


16.05.2019 13:29
гiсть
начните с себя мы посмотрим

0  0
16.05.2019 14:40
- гость -

Врачам уже "повысили" ...Понабрали варягов,получать меньше стали

0  0
16.05.2019 14:47
- гость -

очередное бла-бла-бла - и никакой конкретики. Зачем периодически поднимать эту тему, если нечего сказать? Чтобы учителя думали, что вот де, какой министр у нас хороший - ночей не спит, все решает, как бы нам зарплату повысить?Может, хватит уже людей за дураков-то держать?

0  0
16.05.2019 16:45
мимо шел

16.05.2019 14:47
- гость -
очередное бла-бла-бла - и никакой конкретики. Зачем периодически поднимать эту тему, если нечего сказать? Чтобы учителя думали, что вот де, какой министр у нас хороший - ночей не спит, все решает, как бы нам зарплату повысить?Может, хватит уже людей за дураков-то держать?
...................................
+100500

0  0
16.05.2019 19:38
Пионер

Речь идет не о повышении, а о обсуждении повышения.

Вспоминается анекдот о слепых слонах, которые обсуждают, что же такое человек.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:27
Поклонники "Игры престолов" потребовали переснять восьмой сезон сериала 0
21:52
Жительница Барнаула убила соседа, чтобы скрыть от сожителя внезапный роман 0
21:42
Путин рассказал, как носил соседку на руках 0
21:31
Медики рассказали, как защититься от тополиного пуха 0
20:56
Чистый вывоз капитала из России в январе-апреле увеличился почти вдвое 0
20:47
Путин предложил спросить жителей Екатеринбурга о строительстве храма 0
20:37
Путин сравнил чиновников с владельцами средств повышенной опасности 0
19:52
Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ 0
19:28
Молодежный парламент Алтайского края избрал нового председателя 0
19:08
Коротко о главном: слухи об отставке главы Барнаула и страсти по горячей воде
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 мая
18:40
Первый канал аннулировал результаты "Голос. Дети", где победила дочь Алсу 0
18:34
Медведев напомнил регионам, что может забрать у них полномочия 0
18:08
Участники из 80 регионов России и из-за рубежа зарегистрировались на форум "АТР" 0
17:54
Четыре российские компании вошли в мировой топ-100 0
17:34
Познер: дрался с американцами за русских, называя себя русским американцем 3
17:22
Бывшую заведующую детсадом в Горном Алтае обвинили в присвоении денег 0
17:15
Алтайская "экстремистка" Мотузная потребовала миллион за моральный вред 14
17:04
Мэр Красноярска запретил строительство храма на месте сквера 1
16:48
Автомобиль провалился в колодезный люк в Барнауле 0
16:35
Транспорт в Барнауле будет ходить по-новому из-за ремонта теплосетей 2
16:23
Меркель оценила шансы Еврокомиссии помешать "Северному потоку – 2" 1
16:17
Российские биатлонисты приехали на сбор в Алтайский край 0
16:02
Довольны или удовлетворены состоянием своего здоровья 85% россиян 3
15:53
Троим рубцовским подросткам грозит до 20 лет колонии за фасовку наркотиков 0
15:34
Инаугурацию Зеленского назначили на 20 мая по решению Верховной рады 2
15:26
Бывший курсант БЮИ пнул девушку ногой и будет отбывать обязательные работы 5
15:13
Россияне рассказали, сколько денег нужно семье из трех человек для жизни 3
15:02
Священник посоветовал россиянкам искать мужей в Африке 16
14:52
Мощный град обрушился на город-спутник Барнаула 6
14:41
Отдых с пользой для здоровья: где на Алтае отдохнуть, восстановив силы 2
14:31
Мусоровоз в центре Барнаула ушел под асфальт передними колесами 2
14:23
Горячую воду на период похолодания барнаульцам не вернут 20
14:15
Сквер или храм: что происходит в Екатеринбурге и как на это реагируют власти и общество 56
14:03
Россияне не хотят видеть своих детей работающими в науке 10
13:50
Счетная палата в Алтайском крае выявила нарушения на 3,2 миллиарда рублей 4
13:32
Большинство российских семей не имеют возможности копить деньги 11
13:22
Таша Строгая прилетела в Барнаул обучать красоте жительниц Алтайского края 4
13:14
Ремонт дорог начали в барнаульском селе Власиха 0
13:02
Рогозин рассказал о сверхтяжелой ракете для покорения дальнего космоса 14
12:57
АлтГПУ принимает делегацию французского Университета Франш-Конте 0
12:56
Глава Барнаула Сергей Дугин опроверг слухи о своей отставке 15
12:48
Минфин повысил прогноз доходов федерального бюджета в 2019 году 0
12:32
Буквы "Барнаул" демонтируют с многоэтажки на улице Панфиловцев 14
12:21
Алтайские власти продолжают обсуждать, как повышать зарплаты учителям 12
12:12
Главное в нашей работе – люди: директор юридического института АлтГУ о профессии 4
12:03
Депутат Морозов: вопросы педиатрии в России – на самом высоком уровне 2
12:00
Жителей Алтайского края приглашают проверить свои знания и приобрести новые 0
11:57
Молодого мужчину в Горном Алтае обвиняют в надругательстве над падчерицами 0
11:34
Россиянам могут позволить иметь в два раза больше огнестрельного оружия 6
11:21
Фотозоны и качели: новый зеленый уголок появится в самом сердце Барнаула 6
11:15
Сборка катапульты и скелета: в АлтГТУ пройдет фестиваль по робототехнике 0
11:02
Путин поручил закупить новейшие Су-57 в три авиационных полка 22
11:00
Споем вместе: студентам АлтГТУ предстоит помериться песнями 1
10:49
Женщина госпитализирована после столкновения с другой автоледи в Горном Алтае 2
10:32
Топ-5 ошибок: чего нельзя делать, если ваш близкий пропал 1
10:22
Автобусы №73 в Барнауле будут ходить по-новому 3
10:14
Завершено следствие в отношении сотрудников МЧС по делу "Зимней вишни" 0
10:02
Захарова ответила на "территориальные претензии" Эстонии 1
09:53
Самолет повредил шасси после посадки в аэропорту Якутска 0
09:34
Жительница Барнаула написала ложный донос из-за потерянного ею телефона 3
09:23
Бизнесмен в Горном Алтае ударил головой работника из-за испорченной рыбы 1
09:13
Названо число задержанных на акции протеста против храма в Екатеринбурге 44
09:02
Мария Бутина подала апелляцию на приговор 5
08:55
Россиянам добавят один день отпуска для прохождения диспансеризации 4
08:44
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в своей истории 0
08:32
Вкуснее не бывает: где заказать особенный торт для любого праздника 0
08:15
В "Музейную ночь" будут раскрыты все секреты 0
08:02
Как получить деньги: пошаговая инструкция для тех, кому отказали в кредите 0
08:00
Как сэкономить на электричестве, если отключили тепло и горячую воду
Гендиректор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
07:50
Куда бы вы хотели отправиться прямо сейчас: топ книг о путешествиях 2
07:34
Личный кабинет БГЭС: новые возможности абонента. Инфографика 5
07:19
Дом с березовой рощей на участке продают под Барнаулом за 14,6 млн рублей 7
07:03
Названы основные нарушения по отношению к заключенным в колониях Алтайского края 0
06:48
Квест-комната виртуальной реальности "Сталинградская битва" открылась в Барнауле 0
06:32
Голливудская дива: фото прекрасной Меган Фокс 8
06:17
Две недели до лета: снег и дожди прогнозируют в Алтайском крае 16 мая 0
06:01
Малыш Демьян гасит ипотеку: как работает программа выплат за первенцев на Алтае 10
05:57
Роструд прокомментировал информацию об утечке персональных данных Чубайса 0
04:56
Целующихся ежиков сфотографировали в Нижегородской области 0
03:38
Огромный кит едва не потопил лодку вместе с рыбаком 0
02:36
Китайский луноход сделал удивительную находку на обратной стороне Луны 0
01:25
Названы пять причин появления ранней седины 1
00:14
Медики назвали способы защитить сердце в любом возрасте 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.