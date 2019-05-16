Алтайские власти продолжают обсуждать, как повышать зарплаты учителям

Заседание рабочей группы по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда состоялось в министерстве образования и науки Алтайского края, которое провел глава ведомства Максим Костенко.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по социальной политике Алтайского краевого Законодательного собрания Татьяна Ильюченко, председатель Алтайской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев, специалисты министерства, представители профсоюзных организаций и комитетов по образованию Барнаула, Заринска, Калманского района, руководители школ.

Согласно проекту документа по формированию новой системы оплаты труда, меняется структура заработной платы педагогических работников. Она будет состоять из оклада, повышающих коэффициентов, компенсационных и стимулирующих выплат, при этом будет увеличена гарантированная часть.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки, повышающие коэффициенты будут зависеть от квалификационных категорий.

Расчет зарплаты будет производиться на основании данных информационной системы "Сетевой регион. Образование". Коэффициент наполнения школы будет применяться при превышении средней наполняемости в классе 14 человек. По мнению властей, сохранятся коэффициенты за специфику работы. Выделены выплаты за реализацию углубленных программ по предметам, конкретизированы выплаты за исполнение программ в инклюзивных классах, систематизированы выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

"При формировании новой системы оплаты труда мы ставили три ключевые задачи: уход от "ученико-часа" к более справедливой сбалансированной системе, повышение гарантированной базовой части в оплате труда и отрыв от МРОТ квалифицированных специалистов. При уходе от "ученико-часа" те, кто был наиболее близко к МРОТ, получат наибольшее повышение, оно не колоссальное, но это первый шаг. Важно, чтобы не было вопросов у тех, у кого заработная плата не изменится. У нас не было цели повысить всем заработную плату. Понимая возможности нашего бюджета, мы сразу разделили задачи: одна из них – изменить систему оплаты труда, сделать ее более совершенной, вторая – работать над ее повышением. Также мы не стали охватывать все категории, сейчас речь идет только об учителях", – подчеркнул председатель краевого профсоюза работников народного образования и науки Юрий Абдуллаев.

Когда именно новая система заработает – неизвестно. Изначально ожидалось, что индексация произойдет с начала 2019 года. Во время многочисленных поездок по районам края учителя неоднократно просили Виктора Томенко повысить заработную плату. Однако этого не произошло. Потом индексацию перенесли на середину 2019 года. В последнем интервью министр образования и науки края Максим Костенко говорил, что новая система оплаты труда может заработать с осени.