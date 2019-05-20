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Как купить новую квартиру в Барнауле, не продавая старую

, ИА "Амител"
Только в мае: обменяй свою старую квартиру на новую либо получи ремонт квартиры "под ключ" в подарок
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Если вы все еще думаете, что не можете позволить себе новую квартиру в самом центре города, значит, вы просто не слышали о беспрецедентных майских предложениях от ОП "Барнаулкапстрой"! Хотите переехать, но не можете продать старую квартиру, или от покупки новостройки вас удерживают затраты на ее ремонт? Теперь больше нет причин откладывать приобретение жилья: для каждой из этих проблем у "Барнаулкапстроя" найдется свой вариант решения.

ПРОБЛЕМА 1: ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ НОВУЮ КВАРТИРУ, НО НЕ МОЖЕТЕ ПРОДАТЬ СТАРУЮ

Наверняка вы слышали о программе "трейд-ин", по которой можно обменять свой старый автомобиль на новый с компенсацией разницы в цене. Так вот, аналогичным образом можно приобрести квартиру в комфортабельном жилом комплексе PLAZA, расположенном в самом центре Барнаула, по ул. Никитина, 107.

В шаговой доступности от ЖК PLAZA – Демидовская площадь, Барнаульский сереброплавильный завод, парк Центральный, барнаульский Арбат, где планируется проведение основных массовых мероприятий, и другие брендовые для города места. Броский, стильный и привлекающий внимание, этот жилой комплекс выделяется на рынке недвижимости не только смелым дизайном в духе мегаполиса, но и широким выбором квартир: здесь есть уютные студии, классические "однушки" и двухкомнатные квартиры, просторные трех- и четырехкомнатные варианты. Из окон многих квартир открывается потрясающий вид на мост и Нагорный парк. Имеется возможность приобретения жилья через ипотеку на выгодных условиях, а также с привлечением материнского капитала. Как и положено современному жилому комплексу, PLAZA отличается развитой инфраструктурой с объектами общественного назначения, где все необходимое – от магазинов и бытовых услуг до фитнес-центра – всегда под рукой, и благоустроенной дворовой территорией. Кроме того, весомый вклад в комфорт его жильцов вносит теплая двухуровневая парковка с двумя раздельными въездами, рассчитанная на 96 парковочных мест.

Как обменять свою квартиру на новую в  ЖК PLAZA? Для этого вам нужно сделать всего четыре простых шага:

  • Первый шаг: выберите квартиру с помощью менеджера отдела продаж "Барнаулкапстрой".
  • Второй шаг: закажите бесплатную оценку вашей квартиры и подпишите безвозмездный агентский договор с отделом продаж "Барнаулкапстрой" на ее реализацию.
  • Третий шаг: не дожидаясь продажи, заключите договор на выбранную вами квартиру в ЖК PLAZA от застройщика, внесите 5% от ее стоимости, и новая квартира ваша по сегодняшней цене!
  • Четвертый шаг: внесите остаток суммы через 2-3 месяца, в течение которых квалифицированные специалисты отдела продаж "Барнаулкапстрой" продадут вашу квартиру.

Становясь участником этой программы, вы получаете целый ряд ценных преимуществ:

  • Фиксированная цена! Возможность приобрести квартиру в новостройке, зафиксировав цену на текущих условиях, имея на руках лишь 5% от ее стоимости.
  • Не нужно дожидаться продажи своей квартиры! В отличие от большинства аналогичных программ, не нужно дожидаться продажи вашей квартиры: вы сразу заключаете договор, а застройщик предоставляет вам отсрочку основного платежа сроком 2-3 месяца на время продажи вашей квартиры.
  • Быстро, выгодно и безопасно! Многолетний опыт специалистов отдела продаж "Барнаулкапстрой" позволит быстро и выгодно продать вашу квартиру.
  • Все оформление в одном месте! Все необходимые действия – от продажи вашей квартиры до покупки новой – вы сможете осуществить в офисе отдела продаж "Барнаулкапстрой". 

Акция действует до 30 мая 2019 года.

ПРОБЛЕМА 2: ЕСЛИ ХВАТАЕТ НА КВАРТИРУ, НО НЕ ХВАТАЕТ НА РЕМОНТ

Часто люди покупают квартиру на последние деньги, не учитывая предстоящие расходы на ремонт, и из-за этого влезают в долги и кредиты. Есть также категория людей, которые откладывают покупку новостроя из-за сомнений, хватит ли им финансов на благоустройство жилья. Акция "Ремонт от застройщика в подарок" позволяет решить обе этих проблемы.   

Только до 30 мая текущего года все покупатели квартир в ЖК PLAZA получают бесплатный ремонт "под ключ". В перечень отделочных работ входит:

  • покрытие полов в коридоре, комнатах, кухне/кухне-студии: линолеум бытовой c классом износостойкости не ниже 22 с устройством ПВХ-плинтусов;
  • оклейка стен обоями виниловыми в коридоре, комнатах, кухне/кухне-студии;
  • устройство натяжного полотна на потолке белого матового либо глянцевого цвета в коридоре, комнатах, кухне/кухне-студии, ванной и туалетной комнатах с установкой закладных под световые приборы;
  • установка межкомнатных дверей с ламинированным покрытием (кроме входа в кухню/кухню-студию);
  • в ванной комнате и туалетной комнатах: устройство полов из керамогранита,  окраска стен краской водоэмульсионной колерованной;
  • в ванной комнате: установка керамического умывальника с пьедесталом обвязкой и смесителем, установка стальной  ванны с обвязкой и смесителем,
  • в туалетной комнате: установка унитаза компакт с установкой арматуры.

Времена, когда квартиры в центре Барнаула были доступны лишь единицам, давно прошли: сегодня позволить себе свежее и престижное жилье может каждый – с выгодными акциями от ОП "Барнаулкапстрой"!

ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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